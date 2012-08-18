مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت تیم گهر و همچنین دیدار این تیم با ذوب آهن ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به موقعیت دو تیم در جدول رده بندی امتیاز این دیدار برای هر دو تیم گهر و ذوب آهن اهمیت زیادی دارد و نتیجه تساوی به درد هیچ یک از دو تیم نمی خورد. در واقع باید بگویم نتیجه تساوی یک باخت برای دو تیم محسوب می شود.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به نیازی که هر دو تیم ذوب آهن و گهر برای کسب 3 امتیاز دارند به راحتی قابل پیش بینی است که هر دو تیم یک بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. هدف ما کسب 3 امتیاز بازی است تا به یک ثبات نسبی در جدول لیگ رسیده و به آینده امیدوارتر باشیم.

سرمربی تیم فوتبال گهر گفت: مسئولان شهر دورود اعلام کرده اند کارهای ورزشگاه تیم دورود تا 2 ماه دیگر به پایان رسیده و ما می توانیم در خانه میزبان حریفان باشیم.

تارتار در خصوص پرداخت 20 درصد از قرارداد بازیکنان،گفت: مسئولان باشگاه چک هایی را بر اساس یک برنامه زمانبندی شده به بازیکنان داده اند که تا این لحظه چک 8 بازیکن تیم پاس شده و مطمئن باشید بقیه بازیکنان نیز سر موعد مقرر چک هایشان وصول خواهد شد و می توانند 20 درصد اولیه قرارداد خود را بگیرند.

تارتار در خصوص تیم ذوب آهن خاطرنشان کرد: درست است که ذوب آهن تغییرات زیادی را چه در کادر فنی و چه در بازیکنان در این فصل از رقابت های لیگ برتر داشته است اما همچنان یک تیم ریشه دار و با شخصیت لیگ ایران محسوب می شود. به نظر من آنها در 4 هفته ابتدایی رقابت های این فصل نیز با یک سری بدشانسی مواجه بودند بطوریکه آنها در 3 بازی خود مستحق باخت نبودند. پیش بینی من این است که بازی سختی را مقابل ذوب آهن پیش رو خواهیم داشت و این تیم خط حمله خطرناکی دارد که از بازیکنان توانمندی در این خط برخوردار است.

سرمربی تیم فوتبال گهر زاگرس در خصوص دلایل قطع همکاری و جدایی نیکبخت واحدی از تیم گهر،گفت: نیکبخت یکسری مشکلات داشت که حل نشد. برای او کارت بازی صادر شد اما فدراسیون فوتبال مجوز بازی وی را صادر نکرد. با توجه به اینکه ما در یکی دو پست از جمله پست نیکبخت واحدی کمبود بازیکن داشتیم مجبور به قطع همکاری با وی شده تا بتوانیم در آینده ای نزدیک یک بازیکن جدید جذب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال گهر دورود و ذوب آهن اصفهان در هفته پنجم دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 19:10 روز یکشنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.