به گزارش خبرگزاری مهر، یک دوره کلاس توجیهی برای 90 داور و کمک داور لیگ آزادگان به میزبانی شیراز از 6 تا 9 شهریور برگزار می‌شود. برهمین اساس داوران و کمک داوران روز هفتم شهریورماه در زمین حافظیه شیراز تست آمادگی جسمانی خواهند داد.

براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال از 12 تا 15 شهریورماه برای 90 داور و کمک داور حاضر در لیگ آزادگان یک دوره کلاس توجیهی به میزبانی ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار می‌شود که داوران و کمک داوران روز سیزدهم شهریورماه تست آمادگی جسمانی خواهند داد.

لازم به ذکر است، دوره کلاس توجیهی برای داوران و کمک داوران لیگ برتر بانوان نیز از 31 مرداد الی 3 شهریورماه برگزار می‌شود و یکم شهریورماه نیز داوران و کمک داوران در آزادی تست آمادگی جسمانی می‌دهند.