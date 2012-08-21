مهدی غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت آماده سازی این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان در اردوهای تیم تلاش بسیاری انجام میدهند تا به مرز آمادگی برسند. در حال حاضر هم شرایط خوب است و امیدواری تا آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به وضعیت ایدهآل دست یابیم.
وی در مورد لغو دیدارهای تدارکاتی این تیم با تیمهای کرهجنوبی و عربستان افزود: به این مسائل توجه نمیکنیم و پس از لغو هر اردو و مسابقه، دیدار دیگری را جانشین آن میکنیم. در این مدت هم دیدارهای خوبی با تیمهای داخلی و خارجی انجام دادیم و قرار است پیش از آغاز مرحله نهایی مسابقات اردویی را در کشور ترکیه برگزار و چند دیدار تدارکاتی هم انجام دهیم.
مربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اضافه کرد: داشتن زمین خوب برای تمرین، عصای دستمان محسوب میشود. خوشبختانه در این مدت هم در کمپ تیمهای ملی یا در اردوهای برون شهری، زمینهای تمرینی خوبی را در اختیارمان قرار گرفته و توانستهایم به خوبی برنامههای تاکتیکی خود را پیگیری کنیم.
غفاری از مسئولان درخواست کرد شرایط انجام دیدارهای تدارکاتی تیم نوجوانان پیش از مسابقات لیگ خصوصا در ورزشگاه آزادی را فراهم کنند و افزود: به علت میزبانی ایران در این دوره از مسابقات، شرایط بسیار سختتر است زیرا توقعات از ما بالاتر رفته است. البته خداوند همیشه در روزهای سخت به ما کمک کرده، تلاشهایمان را با نتایج خوب پاسخ داده و همیشه آبرویمان را حفظ کرده است.
وی در مورد حریفان ایران در مرحله گروهی این مسابقات تاکید کرد: همه تیمها خصوصا تایلند در رده پایه نسبت به 10 سال گذشته هزار برابر پیشرفت کردهاند. کویت و یمن رقیبان دیرینه ایران هستند که در دورههای قبل با صغرسن بازیکنان در این رده موفق بودند. در این مدت فیلمها این تیمها را دیدهایم و امیدواریم بتوانیم مرحله نخست را با نتایج خوب پشت سر بگذاریم.
مربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در پایان گفت: هدفمان این است در این مسابقات که در تهران برگزار میشود، با عنایت خداوند متعال، دعای مردم، حمایت مسئولان و تماشاگران و تلاش کادر فنی و بازیکنان به نتایج خوبی دست یابیم و در مرحله نخست جواز حضور در رقابتهای جهانی را کسب کنیم و پس از آن برای رفتن روی سکوهای برتر آسیا تلاش خواهیم کرد.
مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاری در دو ورزشگاه دستگردی و اکباتان تهران برگزار میشود که تیم ایران در گروه A به مصاف تیمهای لائوس، کویت و یمن میرود.
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