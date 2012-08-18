مراسم روز قدس درسئول/ مسلمانان 10کشور حضور داشتند

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، سفارت کشورمان در سئول به همین مناسبت همانند سال گذشته به برگزاری ضیافت افطار در مسجد سئول پرداخت که معصومی فرسفیر کشورمان ، اعضا سفارت به همراه خانواده ، مسئولین فدراسیون مسلمانان کره ، امامان مساجد ، امام جماعت مسجد امام حسین (ع) مصر که به دعوت فدراسیون مسلمانان کره دراین جمع حضور داشت و جمع کثیری از مسلمانان روزه دار کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی حضور داشتند.

احمد معصومی فردراین مراسم که با نصب بنرهائی با موضوعات آزادی روز قدس همراه بود ضمن گفتگو با مدیران فدراسیون مسلمانان و امامان مسجد مرکزی سئول و شیخ مصری، به ضرورت هوشیاری و وحدت مسلمین جهت توطئه دشمنان اسلام و دور کردن توجه مسلمین از موضوع فلسطین و درگیر نمودن آنان به اختلافات داخلی تاکید کرد.

همچنین مسلمانان پاکستانی نیز در حسینیه شیعیان پاکستان واقع در شهر سئول نیز اقدام به برگزاری مراسم روز قدس کردند که در این مراسم حجت اسلام والمسلمین ایمانی مبلغ اعزامی از کشورمان، ضمن ضرورت توجه مسلمانان به مقوله تولی و تبری، یکی از مصادیق بارز این دو رکن اسلام را در عصر حاضر را استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب دانست .

وی گفت که نجات امت اسلامی در گروه این هوشیاری و متعاقب آن عمل به تکلیفی است که اسلام بر دوش امت اسلامی قرار داده است.

همچنین به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران درسئول و جمعی از دانشجویان دانشگاه ملی این کشور برای اولین بار ضیافت مراسم افطاری در محل خوابگاه دانشجویان برگزار شد که دانشجویان 10 کشوربه همراه خانواده ضمن صرف افطار و برگزاری نماز جماعت، سه سخنرانی کوتاه داشتند وسخنرانان بر اهمیت بزرگداشت روز قدس و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و سایر مسلمانان چون مردم مظلوم میانمار تاکید کردند.

همچنین با اشاره به حدیث شریف از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، خاطر نشان شد اهتمام به امور مسلمین از اصلی ترین واجباتی است که بر عهده هر مسلمانی است؛ و ترک آن به هیچ وجه پذیرفته نیست. سخنران دیگری افزود: طبق حدیث نبوی، کل امت اسلامی به مثابه یک بدن است و درد هر عضوی از این بدن، درد همه اعضا است.

مروری بر تاریخ اشغال فلسطین و اهم رخدادهای پس از 1917 تا زمان حاضر، موضوع سخنران دیگر این برنامه بود. شنوندگان ضمن مشاهده اینفوگرافی تاریخچه اشغال فلسطین، با برخی راهکار های نشر و زنده نگه داشتن موضوع فلسطین آشنا شدند.

پخش کلیپ تصویری با عنوان "قدس از آن ماست" (القدس لنا) نیزاز دیگر برنامه های این گردهمایی بود. در پایان و به منظور تبرک و بهره مندی معنوی حضار در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، آیاتی چند از کلام الله مجید، مبنی بر ضرورت اتحاد مسلمین و پرهیز از تفرقه قرائت شد.