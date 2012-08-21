انتظار بیشتری از بانوان المپیکی نداشتیم/ انتقاد از کوتاهی کمیته ملی المپیک

مرضیه اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هدف اصلی معاونت ورزش بانوان ایران برای این دوره از بازی‌های المپیک افزایش کسب سهمیه بود، اظهارداشت: از این حیث تحقق صد درصدی در هدف‎مان داشتیم. برای المپیک پکن کاروان ایران در بخش بانوان دو سهمیه و یک سهمیه اعطایی داشت اما برای این دوره از بازی‎ها ما هشت ورزشکار زن در اختیار داشتیم یعنی رشد چهار برابری.

وی به عمکلرد بانوان در این دوره از بازی‎های المپیک اشاره کرد و یادآور شد: اگرچه عملکرد ورزشکاران زن اعزامی به بازی‎های المپیک لندن جامع و کامل نبود اما کاملا مطابق با برنامه‌ریزی‏های انجام شده بود. ورزشکاران زن ایران در این بازی‎ها یا رکورد خودشان را تکرار کردند یا آن را ارتقا دادند در کل انتظار بیشتر از این از ورزشکاران زن برای این دوره از بازی‌ها نداشتیم به خصوص با توجه به کم و کاستی‎هایی که وجود داشت!

اکبرآبادی در این زمینه توضیح بیشتری داد و یادآور شد: یکی از مشکلات اصلی ورزشکاران زن ایران در بازی‏های المپیک لندن این بود که سرمربی و سرپرست آنها همراه‌شان نبود. سرپرست زن که در کنار هیچ یک از ورزشکاران ما نبود. به غیر از تیم تیراندازی بانوان و البته تکواندوکار زن کشورمان که مربی کره‎ای خود را در کنارش داشت، سایر ورزشکاران ما سرمربی خانم هم نداشتند.

معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در این زمینه هماهنگی قبلی لازم که باید توسط کمیته ملی المپیک انجام می‌شد. پیش از بازی‌های المپیک بارها و به صورت مکرر این موضوع را به آقای افشارزاده گوشزد کردیم اما او هر بار پیگیری موضوع را به بعد موکول کرد تا اینکه ورزشکارن زن ما در این شرایط راهی بازی‌ها شدند.

وی تاکید کرد: همراه نداشتن سرمربی و سرپرست خانم در سفرهای چند روزه آنهم برای چنین بازی‌های مهمی، فشار زیادی را به ورزشکاران زن وارد می‌کند چون تنها بودن‌شان یک دغدغه بزرگ است. به نظر من این مسئله در عمکرد ورزشکاران زن کاملا تاثیرگذار بود.

اکبرآبادی با بیان اینکه برای آماده سازی ورزشکاران در میادین بین‌المللی باید تلاش ملی صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: متولی ملی ورزش، وزارت ورزش و جوانان است اما کمیته ملی المپیک جدا از این وزارتخانه نیست. در اینگونه موارد هم موضع ملی موردنظر است. اینکه ورزشکاران برای حضور در میادین المپیک چهار سال تلاش می‌کنند این تلاش ارزش زیادی دارد. به خصوص برای ورزشکاران زن که با حفظ حجاب خود، موازین اسلامی و ارزشی را هم حفظ می‌کنند. لازم بود که برای آنها و مهیا شدن امکانات مورد نیازشان، هماهنگی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

"به نظر شما در میان ورزشکاران زن المپیکی، کدام یک از آنها عملکرد موفق‌تری داشتند؟"، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: همه ورزشکاران در جایگاه خودشان عملکردی خوبی داشتند. الهه احمدی علاوه بر عملکرد، نتیجه خوبی هم گرفت اما انتظار از او در همین حد بود چون احمدی در مسابقات جهانی و آسیایی تیراندازی هم در این حد خوب بوده است.

معاونت ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان اظهارداشت: سایر ورزشکاران زن هم یا رکورد خود را تکرار کردند یا ارتقا دادند. در کل عملکرد همه آنها رضایت بخش بود. در این دوره انتظار بیشتری از آنها وجود نداشت. البته برای دوره آتی در برنامه داریم که در کنارافزایش سهمیه‌ها، مدال‌آوری هم داشته باشیم.