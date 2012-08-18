انعکاس اخبار نمایشگاه "زنجان در مسیر توسعه" در دستور کار رسانه های استان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه هماهنگی نمایشگاه دستاوردهای دولت نهم و دهم و ارائه عملکرد هفت ساله این دولت در آخرین سال خدمت رسانی به مردم افزود: این نمایشگاه از حساسیت ویژه ای برخوردار است و در آن به مقایسه اقدامات 27 ساله انقلاب و هفت سال فعالیت دولت در استان پرداخته می شود.
وی خواستار انعکاس مطلوب اخبار و اطلاعات این نمایشگاه شد و ادامه داد: در حاشیه این نمایشگاه برنامه های جانبی نمایش و موسیقی سنتی اجرا خواهد شد.
رئوفی نژاد از برپایی ملاقات مردمی در محل نمایشگاه با حضور معاونین استانداری و جمعی از مسئولان استان خبر داد و گفت: مردم استان زنجان می توانند برای طرح و بررسی مشکلات خود از طریق سامانه سامد ثبت نام کنند.
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