آمادگی 6 شرکت برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صحرایی با بیان مطلب فوق افزود : سهامداران عمده شرکت های سرمایه گذاری امید، کالسیمین، بانک سینا، پتروشیمی پردیس، چادرملو و گل گهر آمادگی خود را برای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی اعلام کرده اند.

وی خاطر نشان کرد : این شرکت ها بعد از آنکه تعهدات لازم را فراهم کنند، اوراق اختیار فروش تبعی در بورس تهران منتشر خواهند کرد.



صحرایی به عرضه موفق اوراق اختیار فروش تبعی شرکت پتروشیمی کرمانشاه اشاره کرد و اظهار داشت : استقبال سرمایه گذاران باعث شد تا یک میلیون اوراق در نخستین روز عرضه به فروش برسد.



معاون بازار شرکت بورس تصریح کرد : انتشار این اوراق جدید باعث شد تا شاهد صف خرید سهام پتروشیمی کرمانشاه در بازار باشیم به طوریکه دو میلیون سهم با درصدهای مثبت در تالار معامله شد.



وی درباره فرایند معاملات اوراق اختیار فروش تبعی پتروشیمی کرمانشاه خاطر نشان کرد : معاملات این اوراق تا زمانی که تعهد عرضه کننده اوراق به اتمام برسد در تالار انجام خواهد شد.



صحرایی درباره مزیت های اوراق اختیار فروش تبعی در بازار سهام گفت : کارکرد این ابزار به شکلی است که دارنده آن می تواند از حداقل بازدهی سپرده های بدون ریسک یا اوراق مشارکت 20 در صدی بهره مند شود و از تضامینی که سهامدار عمده و صادر کننده اختیار فروش تبعی دارد برخوردار شود، یعنی سهام خود را در تاریخ اعمال به آنها با قیمتی پایه (قیمت اعمالی) به فروش رساند.



وی با بیان اینکه این ابزار جدید کارکردی دو گانه دارد، اظهار داشت: سهامداران علاوه بر کسب حداقل سود بازار های موجود از مزایای بازار سهام نیز بهره می برنند.



معاون بازار بورس ادامه داد: اگر قیمت سهام در زمان فروش ( تاریخ اعمال) بیشتر از قیمت اعمال باشد، دارنده می تواند در خصوص این اوراق تصمیم گیری کند، در غیر این صورت اگر قیمت سهام پایین تر از قیمت اعمال باشد، می تواند از سه حالتی که در دستورالعمل پیش بینی شده استفاده کند.



وی تصریح کرد: در حالت اول، سهامدارعمده و صادرکننده اختیار فروش می تواند مابه التفاوت قیمت روز بازار سهام و قیمت اعمال را به دارنده آن حق پرداخت کند، در حالت دوم می تواند ما به ازای آن سهام را پرداخت کند و یا اینکه سهامشان را به قیمت اعمال بازخرید کنند.



معاون بازار شرکت بورس مهمترین مزیت این ابزار را بیمه کردن سهام ذکر کرد و افزود: مهمترین مزیت این ابزار مصون سازی و ایجاد اطمینان به سهامداران جزء است که هم از بازدهی حداقل برابر سرمایه گذاری در حوزه بازار پول برخوردار شوند و هم از مزایای سهامداری مانند دریافت سود نقدی و شرکت در افزایش سرمایه بهره مند شوند.



وی مکانیسم معاملاتی آن را ساده توصیف کرد و گفت: روز اول صادر کننده اختیار فروش تبعی، قیمت آپشن را مشخص می کند و در ساعت 12 نماد مربوطه بازگشایی می شود و مردم می توانند تا ساعت 12.30 دقیقه این اختیار فروش را خریدار کنند.



صحرایی به نقدشوندگی این اوراق اشاره کرد و گفت: این اوراق بازار ثانویه ندارد و تنها صادرکننده این اوراق به یک قیمت ثابتی که بورس مشخص می کند حق فروش دارد، و سهامدار ان حقیقی می توانند نسبت به خرید آن اوراق، اقدام کند.



وی در خصوص تعیین قیمت این ابزار گفت: قیمت بر اساس نرخ پایانی هر روز سهم توسط بورس مشخص می شود و قیمت اعلامی فروشنده به طور روزانه در سامانه منتشر می شود.

