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۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

میرعلی اکبری خبر داد:

پرداخت وام خود اشتغالی به 75 خانواده ایثارگر و شاهد دامغان

پرداخت وام خود اشتغالی به 75 خانواده ایثارگر و شاهد دامغان

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان از پرداخت وام خوداشتغالی به 75 خانواده ایثارگر و شاهد این شهرستان خبر داد.

سید علی اکبر میرعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به پرداخت وام خوداشتغالی به 75 نفر از خانواده های ایثارگر و شهاد دامغان طی یکسال گذشته اظهار داشت: همچنین طی این مدت  63 نفر از خانواده های شاهد و ایثارگر دامغانی موفق شدند وام مشاغل خانگی از بانک های عامل دریافت کنند.

وی افزود: این وام ها در زمینه کشاورزی، دامداری و ... است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دامغان از وجود یک هزار و 610 جانباز دوران دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد یک هزار و 140 جانباز دارای 5 تا 24 درصد جانبازی و 480 نفر دیگر نیز دارای 25 درصد درصد جانبازی هستند.

میرعلی اکبری تصریح کرد: شهرستان دامغان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس 582 شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.
 

کد مطلب 1676105

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