30 روز استغاثه پیشکش حضرت حق/ تا رمضانی دیگر در خیمه خدا

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان، ماهی پر ستاره که شب های تاریک شهر را نورافشان می کرد اکنون بار سفر بسته تا با آمدن صدای پای عید دعوتگر شادی قلب های لبریز از دعا باشد.

نوای درد و دل

در ماه میهمانی خدا، جرعه جرعه حرف هایمان با خدا در خلوت و تنهایی ها بر لب آورده شد و نوای درد و دل هایمان با گذر از کوچه ربنای افطار به درگاهش رسید.قلبمان شکست و اشک از چشمانمان شیار زد تاگونه هایمان به یاد خدا بارانی شود.

شب‌های ضیافت حال و هوایی دیگر داشت و خدا به پنجره قلبمان نزدیکتر، در خلوت، کبوترهای دلمان شمیم پرواز ملکوتی عشق و صبر را در عرش ستایش کرد.

حال با گذر از ماه رحمت، نسیم دلنواز عید فطر در کوچه و خیابان به گوش می رسد و قاصدک ها خبر از هلهله شادمانی فرشتگان و زلالی جویبار دل های مومن را می دهند.

طنین پر سرور فطر در نقاره عشق

اکنون با نگاهی به پشت سر و سی روز روزه داری و عبادت مومنانه عاشقان، طنین پر شور و سرور فطر در نقاره عشق به صدا در می آید و چشم ها مشتاق انعامی عیدانهاست.

عیدفطربهار دل های مؤمنانی است که در ماه رمضان به غبارروبی خانه دل پرداخته اند و یاد و نام محبوب را زینت دل خود ساخته اند.

سی روز سجده بر خاک نهادن و روی به پنجره آسمان گشودن، سی روز عاشقانه از جویبار چشم اشک ریختن، یک ماه لب از خوردنی دوختن و درس عشق آموختن است.

سی شام و سحر در هر گوشه ای از خاک سجاده گستراندن، رمضان را چون جان دوست داشتن و تنعم روزگار را به پای آن ریختن،پاداشی بهتر از این ندارد که در دامن فطر می آرمد.

عید فطر آغاز بازگشتنی است که از چشمه فطرت می جوشد و در سرزمین عنایت جاری می شود،عید فطر پاداش افطاری های خالصانه و بجاست، مهر قبولی انفاق های به قصد قربت است.

کوچه پس‌کوچه‌های شهر در ماه خدا نیمه‌شب‌ها تنهایی خود را با صدای خوش‌خوانانی شریک می‌کرد که برای بیدار کردن مردم آواز می‌خواندند و با فانوس خود نزدیک شدن سحر و اذان صبح را نوید می‌دادند و امروز بر سر هر کوی و برزنی آوازخوانانی ساز خود را کوک می‌کنند و با نوای ساز و آواز خود خبر از بوی عید می‌دهند.

در این عید نمازی به وسعت دل های پاک اقامه می شود و در هنگام خواندن قنوت ها، خدا را به عظمت، بخشش، جلال و جبروت کبریایی اش یاد می کنیم.

دریایی مواج و خروشان

با آمدن عید فطر جمعیت ازهر سو چون رود در حرکتند و چون به محل اقامه نمازمی رسند، همچون دریایی مواج و خروشان عظمت می یابند و به راستی مراسم نمازعید، مراسم حج و طواف خانه خدا را تداعی می کند که حاجیان، لبیک گویان به سوی محبوب می شتابند.

یک کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می دارد: عید سعید فطر از بزرگترین و مهم‌ ترین اعیاد مسلمانان جهان است و همه در این روز مسرورند، علت شاد بودن آنان اطاعت و بندگی پروردگار است.

حجت الاسلام مهدی واعظ موسوی بیان می کند: روز عید فطر روز یکی شدن انسان‌هایی است که به یکتایی معبود ایمان دارند و حرکت جمعی صبح روز عید، نماز جماعت در فضای باز در هر کوی و برزن، حضور مردم از قشرهای مختلف به دور از گرایش‌های سیاسی و اشتراک این عید با دیگر مسلمانان، جملگی حال و هوای دیگری را به این روز می‌دهد.

عید فطر عظیم‌ترین مناسبت اسلامی

وی ادامه می دهد: عید فطر از عظیم‌ترین مناسبتهای اسلامی است و دنیای اسلام روز عید فطر را به معنای حقیقی عید می‌گیرند و این چیزی است که اسلام برای امت اسلامی خواسته است.

وی با بیان اینکه خداوند متعال روز عید فطر را برای امت اسلامی عید قرار داد و آنها را شایسته این عید دانست، می افزاید: عید فطر روز پاداش گرفتن و احساس و رویت رحمت الهی است.

حجت الاسلام واعظ موسوی می گوید: مسلمانان روزه دار که ماه رمضان را به روزه داری به پا داشته و از خوردن و آشامیدن و بسیاری از کارهای مباح دیگر امتناع ورزیده اند، اکنون پس از گذشت ماه رمضان در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می طلبند، اجر و پاداشی که خود خداوند به آنان وعده داده است.

کارشناس مسائل مذهبی تاکید می کند: عید فطر چنان در اسلام مقام بالا و ارزشمندی دارد که روایات بسیاری مبنی بر انجام برخی اعمال در آخرین شب از ماه رمضان و روز عید فطر سفارش شده است.

رویت هلال ماه

وی ادامه می دهد: براساس یکی از سنت‌های رایج، معمولا مردم در آخرین شب از ماه مبارک رمضان نزد امامان جماعات مساجد و نمایندگان مراجع عالی قدررفته، و از آنان رویت هلال ماه شوال را استفتاء می‌کنند، که پس از شنیدن جواب مثبت، با پخش خرما و شیرینی بین مردم به استقبال عید سعید فطر می‌روند.

وی با اشاره به فضیلت های شب و روز عید فطر بیان می کند: ازفضیلت‌های شب و روز عید فطر، قرائت دعاهای ختم قرآن، وداع ماه مبارک رمضان، دعای ابوحمزه، شب زنده داری و انجام اعمال ویژه شب عید فطر است.

این کارشناس مسائل مذهبی می گوید: در این روز مسلمانان با ظاهری آراسته و پاک در نماز عید فطر شرکت کرده و خداوند را به خاطر نعمات این ماه مبارک، سپاس می گویند.

بازدید آشنایان

وی در خصوص ابعاد فردی و اجتماعی عید فطر نیز عنوان می کند: بازدید اقوام و آشنایان و تبریک عید وپرداخت " فطریه " به مستحقان ازدیگر نکات قابل ذکر در خصوص این رویداد عظیم اسلامی است که دارای ابعاد فردی و اجتماعی فراوان است.

حجت الاسلام واعظ موسوی تصریح می کند: این عید فرخنده از نگاه شاعرانی همچون حافظ، خاقانی دورنمانده است ودر گنجینه ادب پارسی درباره این واقعه اشعار بسیار دل انگیزی سروده شده است که حکایت از اهمیت این عید سعید دارد.

وی با بیان اینکه عید فطر جشن پیروزی بر نفس سرکش است،عنوان می کند: از آن جا که " فطر " پایان " صوم " است به عید فطر عید صیام نیز گفته شده است

اعزام 30گروه استهلال ماه

عضو ستاد استهلال آستان قدس رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می دارد: 30 گروه استهلال ماه دراستان خراسان بزرگ برای رویت هلال ماه به مناطق مختلف اعزام می شوند.

علی مطیعی تصریح می کند: گروه های استهلال از ساعت 3 بعد از ظهر در مناطق مختلف حضور پیدا کرده و برای استهلال ماه شوال اقدام می کنند.

وی با بیان اینکه رویت هلال ماه به شرایط جوی و به برابری ارتفاع ماه و خورشید بستگی دارد، می افزاید: در صورتی که هلال ماه در شرق کشور مشاهده شود، در تمام مناطق کشور هم هلال ماه رویت می شود.

وی ادامه می دهد: اگر شرق کشور و در اطراف شهر مشهد هلال ماه رویت شود، در مناطق مرکزی، غربی و حتی جنوبی کشور نیز به راحتی هلال ماه قابل رویت است.

گزارش: مرضیه صاحبی