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۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

لاریجانی عید فطر را به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت

لاریجانی عید فطر را به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامهای جداگانه فرا رسیدن عید سعید فطر را به روسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

السلام علیکم و رحمةالله و برکاته

همراه با بهترین آرزوهای قلبی؛ صمیمانه ترین تبریکات و شادباش های خود را به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به جنابعالی و همکاران محترم تان ابراز می دارم.

فطر؛ سپاس نعمت عظیم رضان است و زمانی برای بستن پیمان برادری، وحدت و همدلی میان امتی است که بسان شجره طیبه همواره در تندباد حوادث زمانه و دگرگون شدن های دوران، با ایمان منادی معنویت، اخلاق و ارزش های والای الهی- انسانی بوده است. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله«سوره اعراف- آیه 110»

عالیجناب؛

امروز عزم راسخ مردان و زنان و جوانان مسلمان در پهنه وسیع جهان اسلام برای قیام علیه ظلم و ستم روزافزون نظام های وابسته و خواست آنها مبنی بر تعیین سرنوشت خویش از طریق ایجاد نظام های مردم‌سالار و اعاده عزت و هویت دینی شان به عنوان رخداد بزرگ قرن حاضر، منشاء تحولات بنیادین در تمام شئون حیات جوامع اسلامی و معادلات منطقه ای و بین المللی می باشد که فردایی نیک و درخشان را به همه ما نوید داده و سرآغاز طلوع فجر خورشید پرفروغ تمدن اسلامی خواهد بود.

فاصبر ان وعده الله حق«سوره روم- آیه 60»

اطمینان دارم امت اسلامی با موفقیت همه چالش ها و دشواری های فرا روی این حرکت مبارک را با همدلی، برادری و وحدت از میان برخواهد داشت و تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان پیروان مذاهب اسلامی و مهار این حرکت عظیم با دخالت در امور داخلی کشورهای مسلمان، تضعیف محور مقاومت علیه رژیمی که قدس قبله اول مسلمانان را اشغال کرده است و انحراف این خیزش عظیم از مبانی اسلامی اش ناکام خواهد گذاشت.

بهروزی و سرافرازی جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.

کد مطلب 1676128

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