لاریجانی عید فطر را به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

السلام علیکم و رحمةالله و برکاته

همراه با بهترین آرزوهای قلبی؛ صمیمانه ترین تبریکات و شادباش های خود را به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر به جنابعالی و همکاران محترم تان ابراز می دارم.

فطر؛ سپاس نعمت عظیم رضان است و زمانی برای بستن پیمان برادری، وحدت و همدلی میان امتی است که بسان شجره طیبه همواره در تندباد حوادث زمانه و دگرگون شدن های دوران، با ایمان منادی معنویت، اخلاق و ارزش های والای الهی- انسانی بوده است. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله«سوره اعراف- آیه 110»

عالیجناب؛

امروز عزم راسخ مردان و زنان و جوانان مسلمان در پهنه وسیع جهان اسلام برای قیام علیه ظلم و ستم روزافزون نظام های وابسته و خواست آنها مبنی بر تعیین سرنوشت خویش از طریق ایجاد نظام های مردم‌سالار و اعاده عزت و هویت دینی شان به عنوان رخداد بزرگ قرن حاضر، منشاء تحولات بنیادین در تمام شئون حیات جوامع اسلامی و معادلات منطقه ای و بین المللی می باشد که فردایی نیک و درخشان را به همه ما نوید داده و سرآغاز طلوع فجر خورشید پرفروغ تمدن اسلامی خواهد بود.

فاصبر ان وعده الله حق«سوره روم- آیه 60»

اطمینان دارم امت اسلامی با موفقیت همه چالش ها و دشواری های فرا روی این حرکت مبارک را با همدلی، برادری و وحدت از میان برخواهد داشت و تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه و اختلاف میان پیروان مذاهب اسلامی و مهار این حرکت عظیم با دخالت در امور داخلی کشورهای مسلمان، تضعیف محور مقاومت علیه رژیمی که قدس قبله اول مسلمانان را اشغال کرده است و انحراف این خیزش عظیم از مبانی اسلامی اش ناکام خواهد گذاشت.

بهروزی و سرافرازی جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.