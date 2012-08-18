  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

بیرانوند خبر داد:

1.2 میلیارد تومان به کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد پرداخت شد

1.2 میلیارد تومان به کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد پرداخت شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان از پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از 8 میلیارد و 200 میلیون تومان به کارخانه پارسیلون خرم آباد تزریق شده است.

وی بیان داشت: از این میزان اعتبار اختصاص یافته به کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان مربوط به مطالبات کارگری این کارخانه بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: مابقی این اعتبار برای تامین مواد اولیه این کارخانه اختصاص یافته است.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارخانه کشت و صنعت نیز بیان داشت: تا کنون سرمایه گذارانی برای احیای این کارخانه اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه جلسات فروانی برای تعیین تکلیف این کارخانه در نهاد ریاست جمهوری و با حضور سرمایه گذاران تشکیل شده است، گفت: در این راستا شرایط را برای این سرمایه گذاران بازگو و بیان کرده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: زمانی برای پاسخ این سرمایه گذاران تعیین شده و ما منتظر جواب آنها هستیم.

بیرانوند ادامه داد: همچنین ما برای احیای این صنعت در لرستان به دنبال ورود سازمان های توسعه ای دولتی مانند سازمان گسترش صنایع ایران نیز هستیم.

کد مطلب 1676137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها