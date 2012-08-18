1.2 میلیارد تومان به کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد پرداخت شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از 8 میلیارد و 200 میلیون تومان به کارخانه پارسیلون خرم آباد تزریق شده است.

وی بیان داشت: از این میزان اعتبار اختصاص یافته به کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تومان مربوط به مطالبات کارگری این کارخانه بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: مابقی این اعتبار برای تامین مواد اولیه این کارخانه اختصاص یافته است.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت کارخانه کشت و صنعت نیز بیان داشت: تا کنون سرمایه گذارانی برای احیای این کارخانه اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه جلسات فروانی برای تعیین تکلیف این کارخانه در نهاد ریاست جمهوری و با حضور سرمایه گذاران تشکیل شده است، گفت: در این راستا شرایط را برای این سرمایه گذاران بازگو و بیان کرده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان تصریح کرد: زمانی برای پاسخ این سرمایه گذاران تعیین شده و ما منتظر جواب آنها هستیم.

بیرانوند ادامه داد: همچنین ما برای احیای این صنعت در لرستان به دنبال ورود سازمان های توسعه ای دولتی مانند سازمان گسترش صنایع ایران نیز هستیم.