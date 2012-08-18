فعالیت 347 پایگاه کمیته امداد استان سمنان در روز عید فطر

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار شهمیرزادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در محل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به فعالیت 347 پایگاه کمیته امداد استان سمنان در روز عید سعید فطر در این استان، گفت: از این تعداد، 300 پایگاه فطریه و47 پایگاه کمکهای مردم به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی را جمع آوری می کنند.

وی با اشاره به فعالیت این پایگاه ها از ساعت پنج بامداد روز عید تا ساعاتی پس از اقامه نماز عید سعید فطر برای جمع آوری فطریه مردم و کمک به نیازمندان، اظهار داشت: کمک وامداد رسانی به هموطنان عزیز که دچار زلزله شده اند وظیفه ما مسلمانان است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان سمنان تعداد پایگاههای مزبور را در شاهرود 142 پایگاه، در گرمسار 65 پایگاه، درسمنان 62 پایگاه، در میامی40 پایگاه، در دامغان 23 پایگاه و در شهرستان مهدیشهر 15 پایگاه ذکر کرد و گفت: میزان فطریه هر نفر 25 هزار ریال و کفارات 10 هزار ریال است.

شهمیرزادی از مردم خیر و نیکوکار استان سمنان خواست تا برای حمایت از نیازمندان و محرومان جامعه فطریه خود را از این طریق اختصاص دهند.