ارایه پیشنهاد افزایش قیمت روغن به سازمان حمایت/ موجودی مناسب روغن نباتی

ابوالحسن خلیلی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون ذخایر روغن نباتی در کشور در اندازه مطلوبی قرار دارد و جای هیچگونه نگرانی در مورد این کالا نیست، این در حالی است که روغن خام به اندازه کافی از کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا خریداری شده است و در حال ورود به کشور است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی افزود: در زمینه تامین روغن خام مشکل جدی وجود ندارد و ارز 1226 تومانی نیز به اندازه کافی به واردات این کالا تعلق می‌گیرد، بنابراین تغییری در قیمت روغن نباتی به دلایل نوسانات ارزی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: آنچه که به سازمان حمایت مصرف‌‎کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مستندات درخواست افزایش قیمت روغن نباتی ارایه شده است، به دلیل تغییر در مواد بسته‌بندی و مواد اولیه مربوط به آن است که با ارز غیرمرجع صورت می‌گیرد؛ بر این اساس در حال مذاکره با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان هستیم تا با ارایه مستندات کافی بتوانیم این موضوع را در تغییرات قیمتی خود لحاظ کنیم.

به گفته خلیلی، سهم بسته بندی در قیمت تمام شده روغن کمتر از 15 درصد است و بنابراین اگر موافقتی هم صورت گیرد، حتما تاثیر به سزایی در قیمت تمام شده روغن نباتی برای مصرف‌ کنندگان نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پیش‌ بینی اینکه قیمت ارز آزاد برای واردات مواد بسته بندی روغن نباتی چه میزان باشد، کار سختی است، با این حال تا پایان سال به لحاظ تامین روغن نباتی مورد نیاز مردم مشکل خاصی وجود ندارد.