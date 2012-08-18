برپایی 170 مرکز درمانی سیار در مناطق زلزله زده/مشکل کمبود پزشک نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی بعد از ظهر شنبه در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی و سلامت زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: طبق آخرین آمار تعداد کشته شدگان ناشی از این زمین لرزه 306 نفر است.

وی ادامه داد: تاکنون چهار هزار و 500 نفر از مجروحان این زمین لرزه در بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی درمان شده‌اند که دو هزار نفر از این افراد تنها به درمان‌های کوچک و سرپایی احتیاج داشتند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در همان ساعات اولیه پس از وقوع زمین‌لرزه گروههای درمانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی در محل‌های مورد نظر حاضر شدند، عنوان کرد: در حال حاضر این گروهها با برپایی 170 چادر در 170 روستای آسیب‌ دیده آذربایجان شرقی به عنوان مراکز درمانی سلامت سیار به مردم خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند و اوضاع را کاملا تحت کنترل دارند.

دستجردی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در منطقه هیچ مشکلی برای خدمت ‌رسانی به زلزله‌زدگان ندارند و پزشک به اندازه کافی در اختیار دارند.

وی وضعیت خدمات رسانی بهداشتی، درمانی به مردم مناطق زلزله زده را خوب ارزیابی کرد و افزود: طبق گزارشات مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیردار ارائه خدمات بهداشتی در مناطق زلزله زده مطلوب است، به گونه ای که طبق برآوردها کنترل و خدمات‌ رسانی بهداشتی و درمانی زلزله آذربایجان شرقی حتی از زلزله بم و رودبار نیز بهتر بوده است.

وزیر بهداشت همچنین از اعزام گروههای مشاوره و روانشناسی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: حضور این گروهها از نیازهای اساسی ساکنان مناطق بحران زده است چون لطمات روحی ناشی از این حوادث از لطمات جسمی بسیار بدتر است.