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۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۱

دستجردی خبر داد:

برپایی 170 مرکز درمانی سیار در مناطق زلزله زده/مشکل کمبود پزشک نداریم

برپایی 170 مرکز درمانی سیار در مناطق زلزله زده/مشکل کمبود پزشک نداریم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از برپایی 170 مرکز درمانی سیار در مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحیددستجردی بعد از ظهر شنبه در جریان سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی و سلامت زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی، اظهار داشت: طبق آخرین آمار تعداد کشته شدگان ناشی از این زمین لرزه 306 نفر است.

وی ادامه داد: تاکنون چهار هزار و 500 نفر از مجروحان این زمین لرزه در بیمارستان‌های استان آذربایجان شرقی درمان شده‌اند که دو هزار نفر از این افراد تنها به درمان‌های کوچک و سرپایی احتیاج داشتند.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در همان ساعات اولیه پس از وقوع زمین‌لرزه گروههای درمانی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی در محل‌های مورد نظر حاضر شدند، عنوان کرد: در حال حاضر این گروهها با برپایی 170 چادر در 170 روستای آسیب‌ دیده آذربایجان شرقی به عنوان مراکز درمانی سلامت سیار به مردم خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند و اوضاع را کاملا تحت کنترل دارند.

دستجردی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی حاضر در منطقه هیچ مشکلی برای خدمت ‌رسانی به زلزله‌زدگان ندارند و  پزشک به اندازه کافی در اختیار دارند.

وی وضعیت خدمات رسانی بهداشتی، درمانی به مردم مناطق زلزله زده را خوب ارزیابی کرد و افزود: طبق گزارشات مرکز مبارزه با بیماری‌های واگیردار ارائه خدمات بهداشتی در مناطق زلزله زده مطلوب است، به گونه ای که طبق برآوردها کنترل و خدمات‌ رسانی بهداشتی و درمانی زلزله آذربایجان شرقی حتی از زلزله بم و رودبار نیز بهتر بوده است.

وزیر بهداشت همچنین از اعزام گروههای مشاوره و روانشناسی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: حضور این گروهها از نیازهای اساسی ساکنان مناطق بحران زده است چون لطمات روحی ناشی از این حوادث از لطمات جسمی بسیار بدتر است.

کد مطلب 1676180

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