به گزارش خبرنگار مهر، خیابانهای پایتخت چندان با عابرانشان مهربان نیستند و بر اساس آمار روزانه یک عابر پیاده در تصادفات تهران جان خود را از دست می دهد .

پیاده روهای این شهر یا در حصار مصالح ساختمان های نیمه کاره اند و یا نیمی از آن را دستفروشان و مغازه داران به اشغال خود در آورده و همیشه هستند. عابرانی که بهانه ای برای گذر از خیابانهای شهر به جای پیاده روها داشته باشند. کم عرض بودن پیاده روها نیز بهانه ای دیگر برای فرارعابران از پیاده روهای شلوغ و پر ازحام است.

نیمی از قربانیان تصادفات عابران پیاده هستند

اما آخرین آمار کشته شدگان عابر پیاده در تصادفات پایتخت چه تعداد است؟

سید جعفر تشکری هاشمی ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این رابطه می گوید: سالانه تعداد زیادی از عابران پیاده جان خود را در جریان سوانح رانندگی از دست می‌دهند و به رغم کاهش 20 درصدی تلفات، در چهار ماهه نخست امسال 266 نفر در تصادفات تهران کشته شده‌اند که نیمی از آن‌ها را عابران پیاده تشکیل می‌دهند.

او ادامه می دهد: به این ترتیب به طور متوسط روزانه دو نفر بر اثر حوادث رانندگی در تهران کشته می‌شوند که یک نفر از آنها عابران پیاده هستند. از این رو باید با اتخاذ راهکارهای اصولی و اجرای روش‌های علمی هم‌زمان با ایمن‌سازی حریم پیاده‌رو برای تردد اختصاصی عابران پیاده، ایمنی بخشی از سواره‌رو را به منظور عبور عرضی پیاده‌ها تأمین کنیم.

تدوین معیارهای فنی پیاده رو سازی پس از 115 سال

معاون شهردار تهران با بیان این که معابر تهران تا به حال بر اساس خودرو طراحی شده بود و همین امر سبب کم ‌‌توجهی به امنیت عابران پیاده می‌شد می گوید: برای استاندارسازی پیاده روها پس از 115 سال دستورالعمل استانداردها و معیارهای فنی پیاده‌رو سازی به منظور طراحی و اجرا در پیاده‌روهای تهران تهیه و تدوین شد.

آمار بالای کشته شدگان عابر پیاده در پایتخت موضوعی است که نگرانی اعضای شورای شهر تهران را نیز درپی داشت و معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورا در یکی از جلسات شورا نسبت به آن هشدار و خواستار آن شده بود که شهرداری تهران و مسئولان حوزه ترافیک نقاط حادثه خیز را شناسایی کنند.

بیشتر عابران پیاده زیر پل های هوایی جان می دهند / تاکید بر بی قانونی تا آخرین قطره خون

اما تنها استاندارد نبودن پیاده روها و سلطه ماشین ها بر شهر دلیل مرگ و میر عابران پیاده نیست. این را می توان از سخنان سردار حسین رحیمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ فهمید. او با اعلام اینکه بیشترین کشته‌شدگان حوادث رانندگی در زیر پلهای هوایی اتفاق افتاده است می گوید: برخی پل‌های هوایی استانداردهای لازم را ندارند.

او با بیان این که تلاش‌های خوبی برای احداث پل‌های مکانیزه انجام شده شده می گوید: متاسفانه بسیاری از شهروندان با وجود مکانیزه شدن پل های عابر پیاده از آن استفاده نمی کنند.

فقر قانون دلیل تخلفات عابران پیاده

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران تاکید می کند: مشکل اصلی فقر قانونی برای برخورد با تخلفات عابرین پیاده است. آمارها نشان می دهد عابرین و موتور سیکلتها اصلی ترین عوامل ایجاد تصادفات هستند زیرا این دو گروه تن به اجرای قوانین نمی دهند.

اما دلیل این که برخی از شهروندان حاضر نیستند حتی به قیمت جانشان از پل های هوایی استفاده کنند چیست ؟

برخی از کارشناسان ترافیکی جانمایی اشتباه این پل ها را دلیل ناکارآمدی آن می دانند . موضوعی که مخالفان بسیاری دارد .

عابران پیاده مسئولیتی در تخلفات ندارند /همه راه ها بی جواب مانده است

یکی از این مخالفان سرهنگ سیدهادی هاشمی رئیس سابق پلیس راهنمایی رانندگی شهر تهران است. او عدم فرهنگ سازی و آموزش را مشکل اصلی تصادفاتی می داند که عابران پیاده منشا آن هستند و به مهر می گوید : قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دچار مشکلاتی است وتمام مسئولیتها در آیین نامه راهنمایی و رانندگی متوجه رانندگان است وعابر پیاده کمترین مسئولیتها را دارد.

او ادامه می دهد: محل گذرعابرپیاده چه به صورت پل و چه زیر گذر در معابر به اندازه نیاز عابران نیست ودر مکانهای هم که گذر مخصوص وجود دارد عابران از آن استفاده نمی کنند و متاسفانه در همان نقاط تصادف کرده و جان خود را از دست می دهند. باید دریک دوره 5 یا 10 ساله معابرمان را با حفاظهای فیزیکی به گونه ای ایمن کنیم که عبور از عرض معابر جز در مکان های مجاز میسر نباشد به طوری که ساختارهندسی مبلمان معابرمان را طوری اصلاح کنیم که عابران پیاده به طور اجبار و کانالیزه شده از این پل ها عبور کنند.

پیرمرد بی رقم از پل هوایی استفاده نکرد !

سرهنگ هاشمی تاکید می کند: عابران را باید مجبور به استفاده از پل ها کرد زیرا تقریبا همه راه ها رفته شده اما جواب نداد و همچنان حوادث جان عابران پیاده را تهدید می کند.

او خاطره ای از دوران مسئولیتش در این رابطه تعریف می کند که نشان از اصرار عابران پیاده به تخلف دارد و می گوید: فیلمی در پلیس راهنمایی و رانندگی وجود دارد که در آن پیرمردی از زیر پل عابر پیاده گذر می کند و در میان نرده های میان خیابان گیر کرده و بیش از نیم ساعت تلاش با کمک پلیس نجات پیدا می کند در حالی که دیگر رمقی برای راه رفتن نداشت. این پیرمرد با وجود مشکلاتی که برایش پیش آمده بود بازهم از پل هوایی استفاده نکرد.

خاطره ای که سرهنگ هاشمی تعریف می کند تصویر آشنایی است. عابرانی که به سختی از نرده های میان خیابان ها بالا می روند و با شتاب و اضطراب عرض خیابان را ازوحشت ماشین های پر سرعتی که می خواهند توقفی پشت چراغ قرمز نداشته باشند رد می کنند .

هر شهروند یک پل هوایی

مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران هم به راحت طلبی عابران پیاده اشاره می کند وبه مهرمی گوید: عابران پیاده خود را ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نمی‌دانند و همه دوست دارند پل هوایی از کنار خانه‌شان رد شود.

او معتقد است: برای آموزش فرهنگ شهروندی باید از مدارس آموزشهای ترافیکی را به کودکان آموزش دهیم. ما هنوز عابر پیاده را سر خط نیاورده ایم و مکلف به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی نکرده ایم. راننده، ماشین، معبر را آوردیم اما انسان را هنوز سر خط نیاورده ایم. راننده ای که تخلف می کند سر خط نشده است و آن عابر پیاده ای که از مسیر تعیین شده خودش عبور نمی کند هم مجبور نشده به قوانین احترام بگذارد.

کم رنگ بودن فرهنگ احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی عابران پیاده ، عدم تمایل استفاده از پل های عابر پیاده از سوی برخی از شهروندام ،مناسب نبود پیاده رو ها، اشغال بخشی از همین پیاده روهای باریک توسط دستفروشان و ساختمان های در حال ساخت و ... بخشی از عواملی است که کارشناسان و مسئولان ترافیکی به عنوان دلایل آمار بالای کشته شدگان عابران پیاده در تصادفات عنوان می کنند. دلایلی که بسیاری از آنها ریشه فرهنگی دارد و بنابراین نباید انتظار داشت به این زودی ها از آمار و ارقام کشته شدگان کاسته شود.