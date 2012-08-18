345 قرارداد توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گلستان باغ در تشریح عملکرد این امور در سال 1390افزود: ارزش این قراردادها که مربوط به طرحها و پروژه های حفظ و نگهداشت توان تولید نفت است، هفت هزار و 747 میلیارد ریال و 96 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل از آن، 41 درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: ارزش ریالی قراردادهای سال 1390 در مقایسه با سال 89 در بخش ریالی 54 درصد افزایش و در بخش ارزی 44 درصد کاهش یافته است و این موضوع بیانگر افزایش توان فنی و مهندسی شرکتهای پیمانکاری داخلی در زمینه اجرای پروژه های نفت و گاز و موفقیت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص تقویت و استفاده از توان سازندگان، صنعتگران و شرکت های داخلی است.
گلستان باغ گفت: رویکرد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1390، استفاده هرچه بیشتر از توان فنی و مهندسی شرکتهای داخلی در ارتباط با اجرای طرحها و پروژه ها بوده که در سال جاری نیز تقویت خواهد شد.
رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: به این منظور روشهای جدید قراردادی تدوین شده و در سال جاری نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است حمایت از تولید کنندگان، پیمانکاران و سازندگان داخلی در راس برنامه های این شرکت قرار دارد.
وی عنوان کرد: در سال گذشته سیستم مکانیزه فرآیند و ثبت اطلاعات مناقصات و پیمانهای شرکت ایجاد و حدود چهار هزار و 500 شرکت پیمانکاری داخلی برای استفاده از خدمات آنها در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابع، ارزیابی کیفی شد که از دستاوردهای قابل توجه امور حقوقی و قراردادهای این شرکت محسوب می شود.
گلستان باغ افزود: در سال 90 همچنین مستندسازی در 190 پلاک از اراضی شرکت صورت گرفته و 90 مورد تحصیل اراضی برای احداث پروژه های توسعه ای به مساحت یک میلیون و 200 هزار متر مربع و ارزش 99 میلیارد ریال انجام شده است.
رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دفاع از مصالح شرکت در مراجع حقوقی را از دیگر فعالیت این امور در سال گذشته برشمرد و گفت: در این مدت 260 فقره دعاوی صدور رای به نفع شرکت انجام شده است.
اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: این شرکت در سال گذشته به منظور اجرای پروژه های خود، 345 قرارداد با شرکت های داخلی به امضا رسانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گلستان باغ در تشریح عملکرد این امور در سال 1390افزود: ارزش این قراردادها که مربوط به طرحها و پروژه های حفظ و نگهداشت توان تولید نفت است، هفت هزار و 747 میلیارد ریال و 96 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل از آن، 41 درصد رشد نشان می دهد.
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