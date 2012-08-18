345 قرارداد توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن گلستان باغ در تشریح عملکرد این امور در سال 1390افزود: ارزش این قراردادها که مربوط به طرحها و پروژه های حفظ و نگهداشت توان تولید نفت است، هفت هزار و 747 میلیارد ریال و 96 میلیون یورو بوده که در مقایسه با سال قبل از آن، 41 درصد رشد نشان می دهد.



وی افزود: ارزش ریالی قراردادهای سال 1390 در مقایسه با سال 89 در بخش ریالی 54 درصد افزایش و در بخش ارزی 44 درصد کاهش یافته است و این موضوع بیانگر افزایش توان فنی و مهندسی شرکتهای پیمانکاری داخلی در زمینه اجرای پروژه های نفت و گاز و موفقیت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص تقویت و استفاده از توان سازندگان، صنعتگران و شرکت های داخلی است.



گلستان باغ گفت: رویکرد امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در سال 1390، استفاده هرچه بیشتر از توان فنی و مهندسی شرکتهای داخلی در ارتباط با اجرای طرحها و پروژه ها بوده که در سال جاری نیز تقویت خواهد شد.



رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ادامه داد: به این منظور روشهای جدید قراردادی تدوین شده و در سال جاری نیز که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است حمایت از تولید کنندگان، پیمانکاران و سازندگان داخلی در راس برنامه های این شرکت قرار دارد.



وی عنوان کرد: در سال گذشته سیستم مکانیزه فرآیند و ثبت اطلاعات مناقصات و پیمانهای شرکت ایجاد و حدود چهار هزار و 500 شرکت پیمانکاری داخلی برای استفاده از خدمات آنها در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابع، ارزیابی کیفی شد که از دستاوردهای قابل توجه امور حقوقی و قراردادهای این شرکت محسوب می شود.



گلستان باغ افزود: در سال 90 همچنین مستندسازی در 190 پلاک از اراضی شرکت صورت گرفته و 90 مورد تحصیل اراضی برای احداث پروژه های توسعه ای به مساحت یک میلیون و 200 هزار متر مربع و ارزش 99 میلیارد ریال انجام شده است.



رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دفاع از مصالح شرکت در مراجع حقوقی را از دیگر فعالیت این امور در سال گذشته برشمرد و گفت: در این مدت 260 فقره دعاوی صدور رای به نفع شرکت انجام شده است.