  1. اقتصاد
۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

شاخص کل بورس افزایش یافت

شاخص کل بورس افزایش یافت

بورس تهران امروز شاهد معامله 60 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 434 میلیارد ریال بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز کاری هفته جاری سهامداران در 7 هزار و 358 بار معامله 59 میلیون و 990 هزار و 490 سهم و حق تقدم به ارزش 434 میلیارد و 572 میلیون و 781 هزار ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.                                                                                          

کارگزاران بازار سرمایه در بیست و هشتمین روز مردادماه در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت ‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 94 هزار و 500 میلیارد ریال رسید.
                                                                                                                                                    
در پایان معاملات امروز شنبه شاخص کل با 19 واحد افزایش نسبت به روزکاری قبل، عدد 24 هزار و 144 واحد را نشان می‌دهد. شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 3.2 واحدی به عدد 1351 واحد رسید.
                
در عین حال، شاخص آزاد شناور به 29 هزار و 950 واحد رسید که نسبت به روزچهارشنبه 29 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 19 هزار و 921 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به روزکاری گذشته 17 واحد افزایش دارد.
 
براساس این گزارش در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با رشد 13 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در ایستگاه 33 هزار و 856 واحدی توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 14 واحدی نسبت به روز کاری گذشته در عدد 19 هزار و 162 واحد نشان می دهد.
کد مطلب 1676222

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