  1. ورزش
۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

تیم فوتبال 98 در تبریز به میدان می‌رود

تیم فوتبال 98 در تبریز به میدان می‌رود

تیم فوتبال 98 با برخی چهره های مطرح و سرشناس خود برای کمک به مردم زلزله زده به تبریز می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی پیشکسوتان و نامداران فوتبال ایرانیان در اقدامی "انسان دوستانه" صبح جهارشنبه اول شهریور ماه 1391 به همراه ستارگان و قهرمانان جام جهانی 98 فرانسه پس از عزیمت به شهر تبریز و دیدار با استاندار از روستاهای زلزله زده و با مصیبت دیدگان ابراز همدردی و هم یاری خواهند کرد و در بازگشت از ساعت 18 د رسالن ورزشگاه تختی تبریز ضمن دیداری دوستانه و جمع آوری کمک های مردمی و ارسال برای مردم آسیب دیده به تهران مراجعت خواهند کرد.

قاسم پناه گر، حاج مهدی اربابی، خداداد عزیزی، افشین پیروانی، هادی طباطبایی، نیما نکیسا، رضا شاهرودی، علیرضا منصوریان، سیروس دین محمدی، مهدی پاشازاده، مهرداد میناوند، مهدی هاشمی نسب، علی موسوی و حمید استیلی مسافران این سفر یک روزه می باشند.

کد مطلب 1676224

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