"تئو والکات" کابوس تازه آرسنالی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر مسئولان آرسنال بیم آن دارند که والکات بازیکن بعدی باشد که از آرسنال جدا می‌شود.

"آرسن ونگر"، سرمربی آرسنال، گفت: تلاش می کنیم تا قرارداد والکات را تمدید کنیم. هنوز یک سال از قرارداد وی باقی است.

ونگر در یک سال گذشته "سسک فابرگاس" و "رابین فن پرسی" را از دست داده است ضمن اینکه "آلکس سانگ" هم در آستانه انعقاد قراردادی به ارزش 15 میلیون پوند با بارسلوناست.

ونگر به "سان" گفت: وقتی بازیکنی نمی خواهد بماند شما یا باید او را به زور نگه دارید و یا اجازه بدهید جدا شود.