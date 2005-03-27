بازديد از پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، طي اين ديدار شركت كنندگان در كنگره ، از نزديك با فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و فناوري ، آشنا خواهند شد .
اين پژوهشگاه داراي شش گروه پژوهشي است . ژنتيك پزشكي ، ژنتيك مولكولي ، گروه دام و آبزيان ، گروه صنايع تخمير و توليد ، گروه ژنتيك گياهي و گروه بيوشيمي ، شش گروه فعال اين پژوهشگاه هستند .
همچنين بر اساس پيش بيني ها ، بازديد كنندگاه طي اين ديدار با فعاليت هاي كميته اخلاق زيستي پژوهشگاه نيز آشنا خواهند شد .
اين ديدار عصر امروز ، يكشنبه 7 فروردين ماه انجام مي شود .
نظر شما