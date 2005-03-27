  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۱۰

همزمان با برگزاري كنگره بين المللي اخلاق زيستي صورت مي گيرد :

بازديد از پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

عصر امروز ، همزمان با برگزاري نخستين كنگره بين المللي اخلاق زيستي در تهران ، ميهمانان ايراني و خارجي اين كنگره ، از پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و فناوري بازديد خواهند كرد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، طي اين ديدار شركت كنندگان در كنگره ، از نزديك با فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و فناوري ، آشنا خواهند شد .

اين پژوهشگاه داراي شش گروه پژوهشي است . ژنتيك پزشكي ، ژنتيك مولكولي ، گروه دام و آبزيان ، گروه صنايع تخمير و توليد ، گروه ژنتيك گياهي و گروه بيوشيمي ، شش گروه فعال اين پژوهشگاه هستند .

همچنين بر اساس پيش بيني ها ، بازديد كنندگاه طي اين ديدار با فعاليت هاي كميته اخلاق زيستي پژوهشگاه نيز آشنا خواهند شد .

اين ديدار عصر امروز ، يكشنبه 7 فروردين ماه انجام مي شود .

کد مطلب 167626

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها