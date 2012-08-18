به گزارش خبرنگار مهر، امیر ایزدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر جنگ شادی از یکشنبه شب 29 مرداد ماه سال جاری آغاز و تا چهار شنبه شب ادامه دارد.
وی با بیان اینکه این جنگ در طبقه همکف ارگ جهاننمای اصفهان برگزار میشود، بیان داشت: این جنگ شادی دنبالهروی برنامههای شادی و تفریحی است که در تعطیلات نوروزی برای مسافران و مردم در این مکان اجرا شده بود.
رئیس هیئت مدیره ارگ جهاننمای اصفهان با اشاره به اینکه این برنامه به مدت چهار شب اجرا میشود، تصریح کرد: این برنامه از ساعت 20 و 30 دقیقه آغاز و تا حدود ساعت 23 ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در این دوره هم مانند دورههای گذشته از هنرمندان معروف اصفهانی برای اجرای برنامههای شاد و مفرح استفاده میشود، اضافه کرد: برنامههای طنز، اجرای طنز گونه مجری، برنامه نقالی، تواشیح، سرود و نمایش از جمله تعدادی از برنامههای جنگ شادی است که در این دوره از جنگ شادی اجرا میشود.
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