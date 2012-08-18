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۲۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۱

امیر ایزدی:

جنگ شادی حلول ماه نو در اصفهان برگزار می‌شود

جنگ شادی حلول ماه نو در اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره ارگ جهان‌نمای اصفهان گفت: با فرا رسیدن حلول ماه نو به مدت چهار شب در ارگ جهان‌نما جنگ شادی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ایزدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر جنگ شادی از یکشنبه شب 29 مرداد ماه سال جاری آغاز و تا چهار شنبه شب ادامه دارد.

وی با بیان اینکه این جنگ در طبقه همکف ارگ جهان‌نمای اصفهان برگزار می‌شود، بیان داشت: این جنگ شادی دنباله‌روی برنامه‌های شادی و تفریحی است که در تعطیلات نوروزی برای مسافران و مردم در این مکان اجرا شده بود.

رئیس هیئت مدیره ارگ جهان‌نمای اصفهان با اشاره به اینکه این برنامه به مدت چهار شب اجرا می‌شود، تصریح کرد: این برنامه از ساعت 20 و 30 دقیقه آغاز و تا حدود ساعت 23 ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این دوره هم مانند دوره‌های گذشته از هنرمندان معروف اصفهانی برای اجرای برنامه‌های شاد و مفرح استفاده می‌شود، اضافه کرد: برنامه‌های طنز، اجرای طنز گونه مجری، برنامه نقالی، تواشیح، سرود و نمایش از جمله تعدادی از برنامه‌های جنگ شادی است که در این دوره از جنگ شادی اجرا می‌شود.
 

کد مطلب 1676291

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