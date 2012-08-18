مصیب اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات کشتی با چوخه جام رمضان خراسان شمالی با شرکت 60 چوخه کار از شهرستان‌های بجنورد، شیروان، اسفراین، مانه و سملقان و فاروج و نیز ورزشکاران شهرستان‌های قوچان و چناران از خراسان رضوی به میزبانی شیروان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در 3 وزن و در محل سالن شهید پوررضای شیروان برگزار شد، اظهار داشت: ورزشکاران در این مسابقات در اوزان 70 کیلوگرم، 80 کیلو و 90+ کیلوگرم با یکدیگر به رقابت پرداختند. اکبرزاده تصریح کرد: در پایان مسابقات در وزن 70 کیلوگرم ابراهیم ولیان از اسفراین در دیدار نهایی با غلبه بر حسین فرامرزی از شیروان به مقام قهرمانی رسید.

وی اضافه کرد: حسین فرامرزی با این شکست در جایگاه دوم قرار گرفت و حمید سبحانی دیگر چوخه کار شیروانی نیز در سکوی سوم ایستاد.

این مسئول اظهار داشت: در رقابت‌های وزن 80 کیلوگرم حسین اکبری از اسفراین با شکست تمامی حریفان مقتدرانه در سکوی نخست قرار گرفت، الیاس اکبری از اسفراین دوم شد و جواد چادرنشین از بجنورد نیز در جایگاه سوم ایستاد.

وی افزود: در وزن 90+ کیلوگرم در دیدار پایانی محسن خاکشور از فاروج موفق شد حسین ثانی از قوچان را شکست دهد و به مقام قهرمانی سنگین وزن رقابت‌ها دست یابد.

مصیب اکبرزاده عنوان کرد: بر این اساس در این وزن حسین ثانی در جایگاه دوم قرار گرفت و مجتبی قادری از بجنورد نیز به مقام سومی بسنده کرد.

رقابت های کشتی چوخه قهرمانی خراسان شمالی، تحت عنوان جام رمضان، با شرکت ورزشکارانی از استان‌های خراسان شمالی و رضوی به میزبانی شیروان از 27 مرداد ماه آغاز شد و 28 مرداد ماه نیز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.