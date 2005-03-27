جنبلاط سرويس امنيت لبنان را مسئول انفجار بيروت دانست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،وليد جنبلاط يكي رهبران معارض و مخالف سرسخت حضور نيروهاي سوريه در لبنان پس از انفجار بمب در منطقه مسيحي نشين در شرق بيروت پايتخت لبنان در گفتگوي تلويزيوني گفت : اين اقدامات با هدف تحريك عليه صلح داخلي صورت گرفته است بنابراين ضرورت روي كار آمدن قدرتي جديد درلبنان را مي طلبد تا زمام امور را بدست گيرد.



وي مدعي شد كه دولت كنوني لبنان كه درآستانه فروپاشي قرار دارد تلاش مي كند تا از طريق ابزارهاي تروريستي ازخودش دفاع كند.

اين رهبر درزيهاي لبنان همچنين ابرازداشت : سرويس امنيت لبنان هم اكنون تلاش مي كند با هدف قرار دادن مناطق مسيحي نشين جوي از رعب و وحشت و اضطراب پديد آورد اما آنها درطرحهاي خود موفق نخواهند شد زيرا لبنانيها ثابت كرده اند كه دربرابر هرگونه تلاش براي حاكم ساختن فضاي رعب و وحشت متحد و يكپارچه هستند .

جنبلاط مي گويد : لبنانيها هرگز در دام نخواهند افتاد و دربرابر دشمنان ايستادگي خواهند كرد.

اين معارض دولت لبنان تنها راه حل برون رفت ازبحران كنوني دراين كشور را بركناري روساي رده بالاي سرويس امنيت و برگزاري انتخابات آزاد دانست.

شب گذشته بر اثر انفجاربمبي قوي درحومه بيروت لبنان دستكم 10 تن كشته و زخمي شدند . در اين انفجار چندين ساختمان منهدم و شماري از كارگاهها نيز آتش گرفتند.