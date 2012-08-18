نماز عید فطر در مصلی امام خمینی(ره) نهاوند برگزار می شود

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عید فطر،عید انسانهای مؤمن و با تقوایی است که یک ماه، میهمان سفره ضیافت خداوند بوده اند و قلب و جان و جسم خود را با عبادت و نیایش نماز و روزه برای رضایت خداوند صیقل داده اند.

حجت الا سلام گروسی افزود: مراسم ویژه عید سعید فطر همزمان با اذان صبح در مصلی امام خمینی با اقامه نماز جماعت آغاز خواهد شد و نماز عید فطر نیز ساعت 7 صبح توسط امام جمعه نهاوند اقامه خواهد شد.

وی گفت: با توجه به اینکه نماز روز عید فطر باید بعد از طلوع آفتاب خوانده شود برای این روز برنامه های خاصی در نظر گرفته شده تا نمازگزاران از برکات این عید بزرگ به نحو شایسته بهره مند شوند..

وی اظهار داشت: خواندن دعای ندبه، تلاوت یک جزء قرآن کریم و سخنرانی از برنامه های در نظر گرفته شده روز عید فطر است .

وی گفت: ناوگان حمل و نقل شهری از اولین ساعات بامداد روز عید نماز گزاران مومن را از نقاط مختلف شهر به مصلی امام خمینی منتقل خواهند کرد و سازمان تبلیغات و کمیته امداد شهرستان نهاوند نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی از نمازگزاران در طول مسیر پذیرایی خواهند کرد.