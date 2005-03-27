دكتر غلامرضا رحمدل : " حسن حسيني " نبايد به گروه يا عده اي خاص منتسب شود / خدمات اين شاعر در عرصه ي " نثر " هم جاي تحسين دارد

اين شاعر و پژوهشگر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : سيد حسن حسيني به سهولت توانست " قالب " هاي متنوع شعري را درخدمت انديشه و تفكر ديني و اسلامي در آورد و از اين جهت ، به نظر من كار بزرگي كرد .



دكتر غلامرضا رحمدل تصريح كرد : حسيني نيز مانند برخي از شاعران نام آشناي انقلاب اسلامي " غزل " را كه بيشتر قالبي رمانتيك و شكننده بوده است ، آن را به فضا و قالب مناسبي براي انديشه هاي حماسي تبديل كند ، به غير از حسن حسيني ، به نظر من نصرالله مرداني هم در برخي از آثار خود به چنين توفيقي رسيد .







دكتر رحمدل : حسيني نيز مانند برخي از شاعران نام آشناي انقلاب اسلامي " غزل " را كه بيشتر قالبي رمانتيك و شكننده بوده است ، آن را به فضا و قالب مناسبي براي انديشه هاي حماسي تبديل كند ، به غير از حسن حسيني ، به نظر من نصرالله مرداني هم در برخي از آثار خود به چنين توفيقي رسيد .



رحمدل ياد آور شد : جاي پاي توانمندي هاي حسيني را در شعرهاي نو و سپيد نيز مي توان پيدا كرد ، روايت هاي منظوم او در قالب شعر نو از حماسه ي عظيم عاشورا بزرگترين گواه براي اين ادعاست ، به اعتقاد من مرحوم حسن حسيني ، حداقل يك دوره به صورت كامل " مقاتل عاشورايي " را خوانده است كه توانسته اثر جالب " گنجشك و جبرئيل " را به جامعه ي هنري و ادبي عرضه كند ، چرا كه اشعار اين كتاب ، بار هنري ويژه اي هم دارند .اين شاعر و پژوهشگر كه خود نيز اشعاري در ارتباط با انقلاب اسلامي ، دفاع مقدس و حضرت امام خميني ( ره ) سروده است ، خاطرنشان ساخت : تلاش هاي حسيني در راه اعتلاي ادبيات انقلاب اسلامي بايد بازگو گردد ، در كنار وي كساني نيز مانند طه حجازي و مجتبي كاشاني در سالهاي اول انقلاب حضور داشتند و نهادي به نام حوزه ي انديشه و هنرتشكيل دادند و به جذب شاعران جوان انقلاب از تهران و شهرستانها بپردازند . برنامه هاي شعر خواني " عصر سوره " هم از ابتكارات مرحوم حسيني بود . او از معدود كساني بود كه علاوه بر شعر ، در نثر هم خدمات شايان توجهي كرد و اكنون اگرپس از مرگ او ، گروه يا عده اي خاص بخواهند او را به خودشان منتسب كنند ، پذيرفته نيست ، زيرا او متعلق به همه ي ادب دوستان است .