نماز عید فطر در امامزاده عبدالله ملایر برگزار می شود

حجت‌الاسلام رضا زین‌العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با حلول ماه شوال نماز عید سعید فطر در امامزاده عبدالله این شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی به برنامه‌های اوقاف و امور خیریه در ماه رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای ابلاغ بخشنامه‌ها برنامه‌های طرح ضیافت در ماه رمضان در شهرستان ملایر نیز اجرا شد.

وی با بیان اینکه این طرح شامل برنامه‌های مختلف در ماه رمضان بود، گفت: این برنامه‌ها در بقاع متبرکه و امامزادگان انجام شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ملایر برگزاری برنامه جزءخوانی و ترتیل‌خوانی قرآن به صورت همه روزه در بقاع متبرکه و امامزادگان شهرستان ملایر را از برنامه‌های طرح ضیافت ماه رمضان عنوان کرد.

وی ادامه داد: این برنامه در امامزاده عبدالله ملایر، تکیه ابوالفضل(ع)، امامزاده ابراهیم طجر سامن و امامزاده سیدعلی حسین داویجان با حضور علاقمندان برگزار شد.

زین‌العابدینی برگزاری کلاس‌های قرآن شامل، تفسیر، روخوانی و حفظ، احکام در طول ماه مبارک رمضان در تالار قرآن موقوفات شهرستان ملایر از دیگر برنامه‌های اداره اوقاف و امور خیریه ملایر برشمرد.