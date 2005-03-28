به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: اگر مي خواهيم ملت بزرگوار ايران و اصناف كشور جمهوري اسلامي همانند هميشه سربلند باقي بمانند بايد بر اتحاد، همبستگي ملي و مشاركت عمومي و پيروي از رهبر انقلاب پاي فشاريم و نامحرمان، مرعوبان و بريدگان از خداي خلق را از صفوف خود طرد نماييم و از بزرگترين دستاورد قيام رهايي بخش امام خميني (ره) كه اصل مترقي ولايت فقيه است، حمايت كنيم.

در ادامه اين بيانيه تصريح شده است: اصناف و بازاريان كشور ضمن گراميداشت روز جمهوري اسلامي و بيعت مجدد با شهيدان ايران اعلام مي دارد: 1- ايران اسلامي امروز پرقدرت تر از هميشه در صحنه هاي جهاني به حيات خود ادامه مي دهد، اظهارات مقامات آمريكايي و آرزوي ايشان براي از بين بردن انقلاب يك سراب است. بوش و سردمداران جنايتكار كاخ سفيد اين آرزو را به گور خواهند برد. امروز جهان يك صدا فرياد مرگ بر آمريكاست. حتي در اروپا و آمريكا مخالفت با سياستهاي سلطه طلبانه بوش، امري طبيعي و همگاني شده است. آمريكا نمي تواند براي بقاع خود به سلطه طلبي و زورگويي ادامه دهد زيرا جهان اسلام بوش متجاوز را به عقب نشيني از مواضع مستكبرانه خود وامي دارد.

2- در تاكيد رهبر فرزانه ملت با غيرت ايران و اصناف و بازاريان كشور جهت خنثي سازي توطئه دشمنان، باشور و هيجان در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و به شخصي كه آينده اي پراميد و افقي روشن براي كشور رقم زده و عامل ايجاد روح برادري و وحدت در كشور باشد، راي خواهند داد.

3- به حمدالله از بركات جمهوري اسلامي، رشد علمي و صنعتي و پويايي كشور است كه در اكثر موارد باعث افتخارآفريني و سربلندي ايران اسلامي در جوامع بين المللي گرديده است.

ايرانيان چشم تمام جهانيان را در مسايلي چون بحث ترميم توسط سلولهاي بنيادين، خودكفايي اقتصادي از جهت توليد، خودكفايي تسليحات نظامي و غيره را مبهوت و تحسين همگان را برانگيخته اند و در انرژي هسته اي نيز علي رغم كارشكني ها و سنگ اندازي آمريكا و يارانش به كمتر از حق مسلم مردم، راضي نخواهند شد.

4- ملت بزرگ عراق در صحنه راي گيري موفقيت و پيروزي كسب نمودند كه تصويري از وفاق خود و اتحاد جهان اسلام را به نمايش گذاشتند و نيز تا آخرين قطره خون از مراجع خيرخواه ديني دفاع و از وحدت جهان اسلام حمايت خواهند كرد.

5- امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي فرمودند: انقلاب ما انفجار نور بود. و اكنون بعد از 26 سال شاهديم كه اين نور همانند مشعل فروزاني فرا راه مردم ستمديده جهان و محرومان و مستضعفان است و از بركات آن ايستادگي مردم لبنان، عراق و فلسطين در برابر اشغالگري اسراييل به نمونه قيام مردم ايران عليه آمريكا و رژيم دست نشانده ستمشاهي است و هر روز در سراسر جهان شاهد فرياد آزادي خواهي مظلومان هستيم.

در پايان اين بيانيه اعلام شده است : جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار تا آخرين قطره خون خود از اسلام و آرمانهاي والاي امام راحل و مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي و فرمايشات ايشان پيروي خواهد كرد.