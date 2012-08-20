جزئیات سناریوی جدید وزارت نیرو برای احداث 60سد/ افتتاح 1 سد در هر ماه

محمد حاج رسولی ها در گفتگو با مهر از جدیدترین برنامه وزارت نیرو برای احداث 60 سد در طول برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون، 17 سد جدید آماده بهره برداری شده است.

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته و هدفگذاری انجام شده هر ماه یک سد جدید در کشور افتتاح خواهد شد.

حاج رسولی ها ادامه داد: از 17 سدی که از سال گذشته آماده افتتاح و بهره برداری شده، تاکنون 12 سد به بهره برداری رسید و 5 سد دیگر نیز منتظر حضور مقامات عالی است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو بیان داشت: قرار است طبق پیش بینی های انجام شده، تعداد سدهای جدید بهره برداری شده از سال گذشته تا پایان امسال به 24 سد برسد.

وی خاطر نشان کرد: این برنامه همزمان با آغاز برنامه توسعه 5 ساله پنجم کشور و از فروردین ماه سال 90 آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه از طریق این سدهای جدید تا پایان امسال (24 سد جدید) قرار است 11.5 میلیارد مترمکعب به ذخیره آب کشور افزوده شود، گفت: به صورت کلی در طول 5 سال برنامه پنجم، احداث و بهره برداری 75 سد جدید برنامه ریزی شده است.

حاج رسولی ها با اشاره به اینکه، ایجاد 60 سد جدید قطعی است، اظهار داشت: در حال حاضر، طرح های با پیشرفت بالای 50 درصد در برنامه کاری و لیست ما قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: اگر مشکل فنی و یا عقب ماندگی طرح ها از سوی پیمانکاران پیش نیاید، برای مابقی سدها یعنی از سد 25 تا 60 نیز برآورد شده است به میزان 7 تا 8 میلیاردمترمکعب به حجم جدید شبکه افزوده شود.