مسئوليت پذيري اخلاقي نمونه مناسب اخلاق زيستي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر گارسيا ، استاد دانشگاه مادريد كه در دومين روز از كنگره بين المللي اخلاق زيستي درباره مهندسي ژنتيك و ديدگاه هاي تاريخي شبيه سازي سخن مي گفت : درمان با ژن را هماهنگ با ديدگاه هاي اخلاق گرايي ، پيامدگرايي ومسئوليت گرايي دانست و گفت : در اين ميان ديدگاه هاي اخلاقي مي بايست با دستورالعمل هاي توصيفي جريان يابد.

وي در مورد مخالفان مهندسي ژنتيك گفت : اين عده مي گويند ما (مهندسان ژنتيك ) در قوانين خداوند دخالت مي كنيم چرا كه خداوند خواسته اين گونه بيافريند اما ، ما مي خواهيم قوانين الهي را مورد تعرض قرار دهيم . در حالي كه در وظيفه شناسي اخلاقي ما با يكسري هنجارهاي اخلاقي روبرو هستيم كه اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد . در فلسفه كانت نظريه هايي وجود دارد كه اصول اخلاقي را مطلق مي داند و برخي با اين نظريه موافقند و با اين ديدگاه به مخالفت با ژن درماني مي پردازند .

استاد دانشگاه مادريد طبيعت را يك نهاد اخلاقي دانست و خاطرنشان كرد : طبيعت گرايان و اخلاق گرايان ، طبيعيت را يك نهاد اخلاقي مي دانند و معتقد هستند انسان مي بايست كرامت خويش را در قبال اخلاق و طبيعت مد نظر داشته باشد .

دكتر گارسيا ، پيامدگرايي اخلاقي را مانند اين سخن كه "هدف وسيله را توجيه مي كند"، توصيف كرد و گفت : برخي با چنين تدبيري مهندسي ژنتيك را در راستاي اهداف تحقيقاتي خود مي دانند و ژن درماني را مخالف با مسائل اخلاقي نمي دانند .

وي مدل مسئولتيت پذيري را در قرن بيست و يك به عنوان اصلي مهم كه انسان رامسئوليت پذير مي دانند مطرح كرد و گفت : در اين مدل تمام شرايط و قضاوتها مد نظر قرار مي گيرد و مدلي تعادل بخش براي انسان به ارمغان مي آورد . مسئوليت پذيري اصلي متعادل در راستاي اخلاق زيستي و منطق است .