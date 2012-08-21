فلسفه جنبش عدم تعهد ایستادگی برابر امریکا و صهیونیسم است/ اهمیت اجلاس تهران

سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: اساس تشکیل جنبش عدم تعهد ایستادگی در مقابل قدرت هایی چون امریکا و شوروی بود.

وی در ادامه افزود: عدم تعهد بیش از 100 کشوربه غرب و شرق و استقلال خواهی و استقلال طلبی ازمستکبران اساس تشکیل این گروه بود و انتظار مردم از این کشورها حفظ این اصل و ایستادگی در برابر صهیونیست و نظام سلطه است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: اگر جنبش عدم تعهد در مقابل آمریکا و صهیونیست ایستادگی نکند از فلسفه خود دور شده است.

رئیس خاطرنشان کرد: برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران بر اراده کشورها برای موضع گیری صریح در مقابل غربی ها می افزاید.