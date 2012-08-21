  1. سیاست
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۸:۵۴

رئیسی در گفتگو با مهر:

فلسفه جنبش عدم تعهد ایستادگی برابر امریکا و صهیونیسم است/ اهمیت اجلاس تهران

فلسفه جنبش عدم تعهد ایستادگی برابر امریکا و صهیونیسم است/ اهمیت اجلاس تهران

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: اگر جنبش عدم تعهد در مقابل آمریکا و صهیونیسم ایستادگی نکند از فلسفه خود دور شده است و برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران بر اراده کشورها برای موضع گیری صریح در مقابل غربی ها می افزاید.

سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران گفت: اساس تشکیل جنبش عدم تعهد ایستادگی در مقابل قدرت هایی چون امریکا و شوروی بود.

وی در ادامه افزود: عدم تعهد بیش از 100 کشوربه غرب و شرق و استقلال خواهی و استقلال طلبی ازمستکبران اساس تشکیل این گروه بود و انتظار مردم از این کشورها حفظ این اصل و ایستادگی در برابر صهیونیست و نظام سلطه است.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: اگر جنبش عدم تعهد در مقابل آمریکا و صهیونیست ایستادگی نکند از فلسفه خود دور شده است.

رئیس خاطرنشان کرد: برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران بر اراده کشورها برای موضع گیری صریح در مقابل غربی ها می افزاید.

کد مطلب 1676536

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