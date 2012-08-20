سردار احمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات وزیرسابق دفاع داخلی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه اسراییل برای جنگ با ایران آماده می‌شود، گفت: مقامات رژیم صهیونیستی دچار اختلافات شدید سیاسی در میان خود هستند و اینگونه اظهارات هیچ ارزشی ندارد.

وی به اختلافات میان مسئولان نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: بیداری اسلامی این رژیم را در انزوا فرو برده است و آنها برای مطرح کردن دوباره خود و در راستای عملیات روانی بحث تلاش برای حمله به جمهوری اسلامی را مطرح می کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح با تاکید بر اینکه مقامات جنگ‌طلب رژیم غاصب صهیونیستی با اظهارات جنگ‌افروزانه خود در مسیر انهدام و فروپاشی ارتش و ماشین جنگی این رژیم قدم برمی‌دارند، تاکید کرد: صهیونیستها امروز از سایه خود نیز هراس دارند لذا تلاش می‌کنند با هیاهو و جنگ‌ روانی این فضای ناامید کننده را مهار کنند اما باید بدانند با حرفهای تبلیغاتی مشکلاتشان پایان نخواهد یافت.



سردار وحیدی در در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه واکنش نیروهای مسلح به هرگونه تهدید و یا حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران قاطع خواهد بود و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و نظامی قرار دارند و به هر متجاوزی پاسخ کوبنده خواهند داد.



به گزارش مهر، وزیر دفاع داخلی رژیم صهیونیستی که به تازگی از مقام خود برکنار شده، طی سخنانی مدعی شده در صورت حمله این رژیم به تأسیسات هسته ای ایران، جنگ درگرفته میان ایران و رژیم صهیونیستی تنها حدود یک ماه طول خواهد کشید و میزان تلفات آن 500 نفر خواهد بود.



همچنین سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن نیز در اظهار نظری عنوان کرده است اسرائیل خواهان حمله به ایران است، حتی اگر این حمله فعالیت هسته ای ایران را متوقف نکند.