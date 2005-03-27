كانون هاي فرهنگي - هنري به يك جريان فكري نوين در دانشگاه ها تبديل شده اند

مهندس پيمان مغازه در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود : به جرات مي توان گفت كه كانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه ها به يك جريان فكري و فرهنگي نوين در دانشگاه ها تبديل شده اند. امروز كانون هاي فرهنگي و هنري به عنوان بزرگترين نهاد فرهنگي و هنري در دانشگاه ها به فعاليت هاي هنري مي پردازند و براي فعاليت هاي خود برنامه و سياست هاي مشخصي دارند.
وي تصريح كرد : در حال حاضر بيست هزار دانشجو در كانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه ها مشغول به فعاليت هاي فرهنگي و هنري هستند.
مغازه يادآور شد : كانون هاي فرهنگي و هنري تشكلي است كه تيپ هاي مختلف فكري را در خود جاي داده است.
نظر شما