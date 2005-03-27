  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۳:۲۵

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در گفت و گو با "مهر" :

كانون هاي فرهنگي - هنري به يك جريان فكري نوين در دانشگاه ها تبديل شده اند

كانون هاي فرهنگي - هنري به يك جريان فكري نوين در دانشگاه ها تبديل شده اند

مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت : كانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه ها بزرگترين تشكل دانشگاهي محسوب مي شوند.

مهندس پيمان مغازه در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود : به جرات مي توان گفت كه كانون هاي فرهنگي هنري دانشگاه ها به يك جريان فكري و فرهنگي نوين در دانشگاه ها تبديل شده اند. امروز كانون هاي فرهنگي و هنري به عنوان بزرگترين نهاد فرهنگي و هنري در دانشگاه ها به فعاليت هاي هنري مي پردازند و براي فعاليت هاي خود برنامه و سياست هاي مشخصي دارند.

وي تصريح كرد : در حال حاضر بيست هزار دانشجو در كانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه ها مشغول به فعاليت هاي فرهنگي و هنري هستند.

مغازه يادآور شد : كانون هاي فرهنگي و هنري تشكلي است كه تيپ هاي مختلف فكري را در خود جاي داده است.

کد مطلب 167660

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها