هوشمندسازی 40 درصد مدارس یزد تا خرداد آینده/ اتوماسیون مدارس در دستور کار

ابوالفضل پهلوان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تجهیز مدارس به فناوری نوین آموزشی یا به عبارتی هوشمند سازی مدارس تا پایان سال تحصیلی 91-92 در 40 درصد مدارس استان طبق برنامه ریزی انجام شده محقق می شود.

وی گفت: در سال گذشته تحصیلی برگزاری همایش های هوشمند سازی، نمایشگاه هوشمند ساری مدارس، اتصال 345 آموزشگاه به شبکه ملی اطلاعات، اتصال بیش از هزار آموزشگاه در سال گذشته تحصیلی به شبکه اینترنت ملی از جمله اقدامات مهم این اداره بوده است.

وی در خصوص دیگرفعالیت های اداره فناوری اطلاعات آموزش و پرورش استان یزد اظهار داشت: در سال گذشته راه اندازی سامانه هوشمند انجام شد و بیش از 40 مجتمع آموزشی به سامانه مجتمع های آموزشی متصل شدند ضمن اینکه سامانه حسابداری کلیه مدارس استان، سامانه مشاوره تحصیلی دانش آموزان و ... برنامه ریزی و ... راه اندازی و اجرا شد تا کلیه برنامه های مدیریتی مدارس و آموزشگاه ها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنند و مدیریت به صورت هوشمند انجام شود.

پهلوان حسینی ادامه داد: هم اکنون نیز راه اندازی اتوماسیون اداری مکاتبات مدارس را در دستور کار داریم ضمن اینکه راه اندازی سامانه محتوای آموزش الکترونیک در سطح مدارس هچنین سامانه رسانه های دیجیتال آموزش و پرورش استان با عنوان طرح ردا را دنبال می کنیم.

وی با اشاره به سختی های کار هوشمندسازی مدارس و گستردگی کار تصریح کرد: درصد بالایی از جذب خیران را در زمینه هوشمند سازی مدارس داشتیم زیرا کمبود بودجه بخشی از مشکلات در تامین ابزار مدارس هوشمند است.

پهلوان حسینی ادامه داد: از لحاظ فرهنگ استفاده از فناوری های الکترونیکی و آی تی در استان یزد با مشکل خاصی مواجه نیستیم و مردم آشنایی و استقبال خوبی از فناوری های الکترونیکی دارند.