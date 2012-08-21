سالانه 150 هزار نفر در فارس اهدای خون می کنند

علیرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در فارس از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 61 هزار نفر خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کرده اند که بیش از 10 هزار نفر از این افراد در ایام ماه مبارک رمضان خون خود را اهدا کردند.

وی اضافه کرد: سازمان انتقال خون فارس با استفاده از 10 پایگاه در سطح استان مشغول به فعالیت است که از این تعداد پایگاه های کازرون، گراش، مرودشت، نمازی(شیراز) فقط خون اهدا کنندگان راجمع آوری می کنند.

مدیرکل انتقال خون فارس ادامه داد: علاوه بر مراکز فوق پایگاههای قوامی(شیراز)، آباده، فسا، داراب، جهرم ولارستان نیزمرکز جمع آوری و فرآوری خون هستند.

توسلی افزود:خونهای اهدا شده توسط مردم سپس براساس درخواست بین مراکز بیمارستانی شیراز وسایر شهرستان فاقد پایگاه انتقال خون توزیع می شود.

افزایش پایگاههای انتقال خون

وی افزایش پایگاههای انتقال خون در سطح شهرستانها را از جمله برنامه های آینده این سازمان دانست و بیان داشت: تکمیل پایگاه در شهرستانهای استبهان، نی ریز، جهرم و ساخت پایگاه سوم شیراز(در ورودی شهرک استقلال) از جمله این برنامه ها است.

مدیرکل انتقال خون فارس یادآور شد: پایگاه انتقال خون جهرم و استهبان تاکنون98 درصد و پایگاه نی ریز 70 پیشرفت کار داشته است اما درمرکز سوم شهرستان شیراز به دلیل مشکلات اخذ زمین و پرونده ساختمانی هنوز فعالیت عمرانی آغاز نشده است.

توسلی عنوان کرد: فعالیت عمرانی ساخت پایگاه شهرستان لامرد نیز با حمایت خیران بهمن ماه سال گذشته به اتمام رسید وهم اکنون این افراد نیکوکار بدنبال تجهیز مکان هستند.

وی از مردم نوع دوست استان فارس درخواست کرد که در تمامی ایام سال بویژه روزهای تعطیل برای اهدا خون و فرآورده های خونی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند زیرا نیاز مراکز درمانی به خون در چنین مواقعی افزایش می یابد.

مدیرکل انتقال خون فارس تاکید کرد: برای ایجاد فرهنگ اهدای خون در میان مردم همکاری رسانه ها و صدا وسیما ، معاونت فرهنگی شهرداری با این سازمان ضروری است.