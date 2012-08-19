10 نفره چهار برابر پرسپولیس موقعیت داشتیم/ این برد تقدیم به هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، امید هرندی پس از پیروزی یک بر صفر یکشنبه شب تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران حاضر در سالن نشست خبری ورزشگاه شهید عضدی گفت: باید از همه خبرنگاران تشکر کنم که در این مدت به ما خیلی کمک کردند تا بازی در ورزشگاه عضدی برگزار شود.

وی ادامه داد: ما در دیدار برابر پرسپولیس با اینکه یک نیمه کامل را 10 نفره بازی کردیم اما چهار موقعیت گل داشتیم در حالی که پرسپولیس هیچ موقعیت گلی نداشت. کمتر مربی هست که با وجود 10 نفره بودن تیمش هجومی بازی کند اما من افشین چاووشی را به میدان فرستادم.

سرمربی تیم فوتبال داماش با بیان اینکه پرسپولیس از بازیکنان و کادر فنی بزرگی سود می برد خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که پرسپولیس درست می شود و با هماهنگ شدن بازیکنانش حتی برای قهرمانی مبارزه خواهد کرد.

وی ادامه داد: می دانستم که عمق دفاع پرسپولیس مشکل دارد و از همین نقطه هم به تیم حریف ضربه زدیم. ما مقابل سایپا هم مستحق شکست نبودیم اما نتیجه را واگذار کردیم. در دیدار برابر پرسپولیس با 10 بازیکن چهار موقعیت گل داشتیم، آیا انتظاری بیشتر از من داشتید؟

هرندی با بیان اینکه داماش همیشه هجومی بازی خواهد کرد گفت: اول داشته های من را ببینند بعد اظهار نظر کنند. من یک بازیکن چپ ندارم با این حال آقای عابدینی به خوبی از من حمایت کرده است. حمایت شان هم این بوده که هر بازیکنی را خواسته ام برای من گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال داماش با تمجید از عملکرد تماشاگران این تیم گفت: تماشاگران در دیدار برابر پرسپولیس بهترین بازیکن من بودند. بعد از باخت به سایپا من به خاطر آنها ناراحت بودم و حالا این برد را به آنها تقدیم می کنم. اگر هم در پایان بازی گریه کردم به خاطر خوشحالی هواداران بود.

امید هرندی خاطرنشان کرد: من شش سال بیرون نشستم و اگرمی خواستم دستیار باشم قطعا این همه سال بیرون نمی ماندم. با این حال با یک ساک آمده ام و هر وقت مسئولان باشگاه نخواهند ساکم را برمی مدارم و می روم. خوشحالم از اینکه پرسپولیس را شکست دادیم و این برد را به هواداران داماش تقدیم می کنم که به آنها بدهکار بودم.

دیدار تیم های فوتبال داماش گیلان و پرسپولیس تهران در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر یکشنبه شب در ورزشگاه شهید عضدی رشت با پیروزی یک بر صفر تیم داماش به پایان رسید.