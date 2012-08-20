عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- ارتش رژیم صهیونیستی در ایلات در دریای سرخ در جنوب سرزمین های اشغالی فلسطین سامانه موشکی مستقر کرد.

- دولت اردن ضمن فرا خواندن "بهجت سلیمان" سفیر سوریه در این کشور به سبب شلیک گلوله هایی از خاک سوریه به اردن، مراتب اعتراض شدید خود را به وی ابلاغ کرد.

- رژیم صهیونیستی شیوه آموزش نظامیان خود را پس از اطلاعاتی که از "گلعاد شالیت" -نظامی مبادله شده این رژیم با اسیران فلسطینی- دریافت کرده، تغییر داده است.

- منابع پزشکی مصری اخبار مربوط به وخامت حال "حسین طنطاوی" وزیر دفاع پیشین این کشور و انتقال وی به بیمارستان را تکذیب کردند.

- برای اولین بار از سال آینده در مدارس ترکیه قرآن کریم و سیره نبوی تدریس می شود.

- منابع لیبیائی از شروع محاکه سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور مقتول لیبی از اوایل سپتامبر آینده خبر دادند.

آفریقا

- زلزله ای 6.2 ریشتری گینه نو را لرزاند.

- "ژاکوپ زوما" رئیس جمهوری آفریقایی جنوبی برای جان باختن معدنچیان معدن "لونمین" در شره "مریکانا" در شمال غرب این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

- 50 مسافر یک هواپیما در شهر "بنین" در استان "ادو" نیجیریه به طور معجزه آسایی از مرگ نجات پیدا کردند.

اروپا

- مرد 54 ساله ایتالیایی که هفته قبل خود را آتش زده بود فوت کرد.

آسیا

- در اثر شیوع بیماری "ای کولا" در ژاپن 6 نفر کشته و 100 نفر دیگر وضع وخیمی پیدا کرده اند.

روسیه

- در اثر یک انفجار انتحاری در جنوب روسیه 7 پلیس روس کشته و 12 نفر دیگر کشته شدند.