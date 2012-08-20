تعطیلی موقت سفارت مالزی در سوریه / نظامیان باقی می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، عنیفه امان افزود: این تعطیلی موقت است زیرا هنوز 8 دانشجو مالزیایی به خواست خود در این کشور زندگی می‌کنند و تا تعیین تکلیف آن‌ها سفارت به طور کامل تعطیل نخواهد شد.

بر اساس این گزارش ، تعداد 130 دانشجوی مالزیایی در سوریه زندگی می‌کردند که 107 نفر آن‌ها توسط دولت بازگرداننده شدند و 8 نفر در تعطیلات در مالزی به سر می‌برند و 7 نفر نیز خودشان به کشور مراجعت کردند که به این ترتیب 122 نفر از دانشجویان سوریه را ترک کرده‌اند.

وزیر امورخارجه مالزی که در مهمانی عید فطر نخست وزیر با خبرنگاران سخن می گفت ، افزود: افسران نظامی ما نمی‌توانند سوریه را ترک کنند، چرا که مسئولیت دانشجویان بعهده انها می باشد.

در اجلاس جده نیزنخست وزیر مالزی سخنان تندی علیه کشور سوریه ایراد کرد و به تعلیق سوریه از عضویت در سازمان کشورهای اسلامی رای مثبت داد.

