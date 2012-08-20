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۳۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

هفته اول لیگ برتر انگلیس/

مدافع قهرمانی به سختی از سد ساوتهمپتون گذشت/ پیروزی خارج از خانه چلسی

مدافع قهرمانی به سختی از سد ساوتهمپتون گذشت/ پیروزی خارج از خانه چلسی

تیم فوتبال منچسترسیتی مدافع عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر در هفته نخست فصل جدید این رقابتها به سختی از سد تیم تازه صعود کرده ساوتهمپتون گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که یکشنبه شب در حضور بیش از 46 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد برگزار شد ابتدا "داوید سیلوا" یک ضربه پنالتی را در دقیقه 17 از دست داد. "کارلوس توز" در دقیقه 40 سیتی را پیش انداخت اما" ریکی لامبرت" در دقیقه 59 بازی را برای ساوتهمپتون به تساوی کشاند.

"استیون دیویس" در دقیقه 68 گل دوم مهمان را هم به ثمر رساند تا سیتی 2 بر یک عقب بیفتد. اما در ادامه بازی"ادین ژکو" در دقیقه 72 و" سمیر نصری" در دقیقه 80 برای شاگردان روبرتو مانچینی گلزنی کردند تا سیتی به سختی از سد میهمان تازه وارد خود بگذرد.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال چلسی موفق شد در زمین ویگان با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی برسد. "برانیسلاو ایوانوویچ" مدافع این تیم در دقیقه 2 و" فرانک لمپارد" از روی نقطه پنالتی در دقیقه 7 برای شاگردان دی متئو گلزنی کردند.

رقابتهای هفته نخست امشب با دیدار تیم های منچستریونایتد مقابل اورتون به پایان می رسد.

کد مطلب 1676697

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