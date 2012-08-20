مطبوعات نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در نشست صمیمانه و هم اندیشی با اصحاب رسانه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: بستر سازی و فراهم آوردن راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم، نیاز به حضور جدی رسانه ها است.

حجت الاسلام علی توکلی گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه ریزی هدف گذاری و همکاری همه است و رسانه ها می توانند در تحقق این امر مهم نقش بسزائی ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش اطلاع رسانی و آموزشی رسانه افزود: رسانه ها می تواند با قالب هنر، روایت یک اتفاق، تحلیل و سایر روشهای دیگر گامهای موثری را در این زمینه بردارند.

حجت الاسلام توکلی اذعان داشت: مسئولین قضایی با ارتباط نزدیک و چهره به چهره با افراد در قالب حضور در مساجد، مدارس و اجتماعات در راستای آموزش و اطلاع رسانی قوانین و جرمها وعواقب آنها عمل می کنند.

وی ادامه داد: رسانه ها می توانند در امتداد این حضور در راستای اشاعه این آموزشها و هشدارها گام بردارند.

حجت الاسلام توکلی انتقال نقطه نظرات جامعه به مسئولان را توسط رسانه ها خواستارشد و بیان داشت: رسانه ها باید در راستای رسالت خود مسائل اجتماعی، حوادث شهری و کاستی های خدماتی را به مسئولین انتقال دهند.

وی بر نقد عاقلانه در رسانه ها تاکید کرد و اظهارداشت: باید مسائل را با نگاه کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات کامل مورد نقد قرارداد تا نقدی کاربردی و اثر بخش باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: نقدها نباید انتقام جویانه و به قصد تخریب باشد که این گونه نقدها اعتبار و آبروی افراد را تحت اشعاع قرارداده واز نظر شرعی نیز انسان را مدیون می کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: در نقد نباید کل یک مجموعه را زیر سئوال برد و تمام زحماتی و تلاشها را نادید گرفت بلکه باید ضمن جلوگیری از سیاه نمائی با ذکر مراتب خوب و قابل تقدیر به مسائل مبتنی بر نقص و عیب هم اشاره کرد.

حجت الاسلام توکلی تشکیل یک تشکل منسجم در استان کرمان برای رسانه ها را خواستار شد و گفت: رسانه ها باید با ایجاد یک پایگاه مقر و مامنی را برای هماهنگی وهمراهی هم اندیشی فراهم آورند.

لزوم توجه ویژه به مسائل فرهنگی فرزندان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید از مجتمع فرهنگی ورزشی عدالت و برنامه های ویژه اوقات فراغت فرزندان پرسنل دستگاه قضائی کرمان گفت: اهتمام به مسائل فرهنگی فرزندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: برای رسیدن فرزندان به آتیه ای درخشان باید به مسائل فرهنگی و تربیتی آنان از سنین کم اهمیت داده شود.

وی افزود: والدینی که نسبت به تربیت فرزندان خود سهل انگاری کنند در قیامت مورد بازخواست فرزندان خود قرار خواهند گرفت.

این مسئول قضائی توجه به مسائل روحی و روانی فرزندان را خواستار شد و اظهار داشت: برای اوقات فراغت فرزندان باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که علاوه برجسم، مسائل روحی و روانی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام توکلی بیان داشت: خداوند ضامن روزی فرزندان است و والدین ضامن اخلاق، رفتار واعتقادات آنها هستند و باید به گونه ای عمل کرد که به انحراف نرفته و نسبت به مسائل اعتقادی بی تفاوت نباشند.

وی برنامه های طراحی و اجرا شده واحد فرهنگی در مجتمع عدالت را خوب ارزیابی کرد و یادآورشد: چنانچه والدین نتوانند در مسائل دینی و اعتقادی فرزندان خود را ارشاد کنند باید از دیگران کمک و مشاوره بگیرند.