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۳۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۷

مطبوعات نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرم دارند

مطبوعات نقش اساسی در پیشگیری از وقوع جرم دارند

کرمان - خبرگزاری مهر: نقش اساسی مطبوعات در پیشگیری از وقوع جرم، لزوم توجه ویژه به مسائل فرهنگی فرزندان از جمله اخبار دادگستری استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان در نشست صمیمانه و هم اندیشی با اصحاب رسانه با موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: بستر سازی و فراهم آوردن راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از وقوع جرم، نیاز به حضور جدی رسانه ها است.

حجت الاسلام علی توکلی گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند برنامه ریزی هدف گذاری و همکاری همه است و رسانه ها می توانند در تحقق این امر مهم نقش بسزائی ایفا کنند.

وی با اشاره به نقش اطلاع رسانی و آموزشی رسانه افزود: رسانه ها می تواند با قالب هنر، روایت یک اتفاق، تحلیل و سایر روشهای دیگر گامهای موثری را در این زمینه بردارند.

حجت الاسلام توکلی اذعان داشت: مسئولین قضایی با ارتباط نزدیک و چهره به چهره با افراد در قالب حضور در مساجد، مدارس و اجتماعات در راستای آموزش و اطلاع رسانی قوانین و جرمها وعواقب آنها عمل می کنند.

وی ادامه داد: رسانه ها می توانند در امتداد این حضور در راستای اشاعه این آموزشها و هشدارها گام بردارند.

حجت الاسلام توکلی انتقال نقطه نظرات جامعه به مسئولان را توسط رسانه ها خواستارشد و بیان داشت: رسانه ها باید در راستای رسالت خود مسائل اجتماعی، حوادث شهری و کاستی های خدماتی را به مسئولین انتقال دهند.

وی بر نقد عاقلانه در رسانه ها تاکید کرد و اظهارداشت: باید مسائل را با نگاه کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات کامل مورد نقد قرارداد تا نقدی کاربردی و اثر بخش باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: نقدها نباید انتقام جویانه و به قصد تخریب باشد که این گونه نقدها اعتبار و آبروی افراد را تحت اشعاع قرارداده واز نظر شرعی نیز انسان را مدیون می کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: در نقد نباید کل یک مجموعه را زیر سئوال برد و تمام زحماتی و تلاشها را نادید گرفت بلکه باید ضمن جلوگیری از سیاه نمائی با ذکر مراتب خوب و قابل تقدیر به مسائل مبتنی بر نقص و عیب هم اشاره کرد.

حجت الاسلام توکلی تشکیل یک تشکل منسجم در استان کرمان برای رسانه ها را خواستار شد و گفت: رسانه ها باید با ایجاد یک پایگاه مقر و مامنی را برای هماهنگی وهمراهی هم اندیشی فراهم آورند.

لزوم توجه ویژه به مسائل فرهنگی فرزندان

رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید از مجتمع فرهنگی ورزشی عدالت و برنامه های ویژه اوقات فراغت فرزندان پرسنل دستگاه قضائی کرمان گفت: اهتمام به مسائل فرهنگی فرزندان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام علی توکلی ادامه داد: برای رسیدن فرزندان به آتیه ای درخشان باید به مسائل فرهنگی و تربیتی آنان از سنین  کم اهمیت داده شود.

وی افزود: والدینی که نسبت به تربیت فرزندان خود سهل انگاری کنند در قیامت مورد بازخواست فرزندان خود قرار خواهند گرفت.

این مسئول قضائی توجه به مسائل روحی و روانی فرزندان را خواستار شد و اظهار داشت: برای اوقات فراغت فرزندان باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که علاوه برجسم، مسائل روحی و روانی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام توکلی بیان داشت: خداوند ضامن روزی فرزندان است و والدین ضامن اخلاق، رفتار واعتقادات آنها هستند و باید به گونه ای عمل کرد که به انحراف نرفته و نسبت به مسائل اعتقادی بی تفاوت نباشند.

وی برنامه های طراحی و اجرا شده واحد فرهنگی در مجتمع عدالت را خوب ارزیابی کرد و یادآورشد: چنانچه والدین نتوانند در مسائل دینی و اعتقادی فرزندان خود را ارشاد کنند باید از دیگران کمک و مشاوره بگیرند.

کد مطلب 1676707

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