۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۳۲

در سالگرد خاموشي همصداي حلق اسماعيل ... ( 6 )

دكتر صديقه وسمقي : حسن حسيني هم در سالهاي آخر عمر مانند دهه ي شصت شعر نمي گفت / تحولات بينشي شاعر در شعرش نمود خاصي دارد

دكتر صديقه وسمقي - شاعر و منتقد ادبيات ، گفت : هر شاعري زائيده ي زمان خويش است ، اگر اشعار يك شاعر را در دوره ي زندگي خودش مطالعه و بررسي كنيم ، مي توانيم آن را به دليل بروز تغيير و تحولات متعدد اجتماعي و سياسي ، به چند دوره تقسيم كنيم .





اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق ، افزود : تغييرات اجتماعي و سياسي از يك سو و تحولات بينشي و فرهنگي خود شاعر از سوي ديگر در اشعار او تاثير و نمود خاصي دارد ، حسن حسيني در آن دوره و مقطع ( سالهاي آغازين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ) با توجه به شرايط موجود و تفكري كه در سطح جامعه و مردم بود ، شعرها و آثاري خلق كرد كه در واقع آن اشعار ، نمايانگر مسائل روز بودند .

وسمقي : شعرهاي آن دوره ي حسن حسيني در واقع متعلق به همان زمان است ، هرچند اين اشعار از نظر ارزش ادبي و فرهنگي ، مي تواند متعلق به همه ي زمانها باشد و مورد استفاده قرار بگيرد .

دكتر صديقه وسمقي كه در نخستين سالگرد درگذشت دكتر سيد حسن حسيني - شاعر معاصر با مهر سخن مي گفت ، تصريح كرد : شعرهاي آن دوره ي حسن حسيني در واقع متعلق به همان زمان است ، هرچند اين اشعار از نظر ارزش ادبي و فرهنگي ، مي تواند متعلق به همه ي زمانها باشد و مورد استفاده قرار بگيرد .



اين شاعر و منتقد ادبيات ، ياد آور شد : وقتي قرار است يك اثر ادبي بررسي شود ، حتما زمان خلق آن مد نظر قرار مي گيرد و تاريخي كه اثر به آن تعلق دارد ، امروز بينش و شرايط اجتماعي تغيير كرده است و نگاه شاعران به تبع آن متحول شده ، ما امروز ديگر از جنگ شعر نمي گوئيم چرا كه زمان حاضر ، مقتضيات ديگري دارد ، حسن حسيني هم در سالهاي آخرعمر ، مانند دهه ي شصت شعر نمي گفت ... 

وي در ادامه با اشاره به توانمنديهاي ادبي مرحوم سيد حسن حسيني خاطرنشان ساخت : حسيني در " رباعي " شهره بود و با به كارگيري مضامين نو و حلاوت لازم ، اين قالب را ديگرباره به ميدان آورد ، البته من در كنار وي ، قيصر امين پور را نيز از رباعي سرايان موفق و خوب روزگار مي دانم چرا كه وي كمتر از حسن حسيني نيست .  

کد خبر 167671

