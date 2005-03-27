دكتر صديقه وسمقي : حسن حسيني هم در سالهاي آخر عمر مانند دهه ي شصت شعر نمي گفت / تحولات بينشي شاعر در شعرش نمود خاصي دارد









اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق ، افزود : تغييرات اجتماعي و سياسي از يك سو و تحولات بينشي و فرهنگي خود شاعر از سوي ديگر در اشعار او تاثير و نمود خاصي دارد ، حسن حسيني در آن دوره و مقطع ( سالهاي آغازين انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ) با توجه به شرايط موجود و تفكري كه در سطح جامعه و مردم بود ، شعرها و آثاري خلق كرد كه در واقع آن اشعار ، نمايانگر مسائل روز بودند .





دكتر صديقه وسمقي كه در نخستين سالگرد درگذشت دكتر سيد حسن حسيني - شاعر معاصر با مهر سخن مي گفت ، تصريح كرد : شعرهاي آن دوره ي حسن حسيني در واقع متعلق به همان زمان است ، هرچند اين اشعار از نظر ارزش ادبي و فرهنگي ، مي تواند متعلق به همه ي زمانها باشد و مورد استفاده قرار بگيرد .اين شاعر و منتقد ادبيات ، ياد آور شد : وقتي قرار است يك اثر ادبي بررسي شود ، حتما زمان خلق آن مد نظر قرار مي گيرد و تاريخي كه اثر به آن تعلق دارد ، امروز بينش و شرايط اجتماعي تغيير كرده است و نگاه شاعران به تبع آن متحول شده ، ما امروز ديگر از جنگ شعر نمي گوئيم چرا كه زمان حاضر ، مقتضيات ديگري دارد ، حسن حسيني هم در سالهاي آخرعمر ، مانند دهه ي شصت شعر نمي گفت ...وي در ادامه با اشاره به توانمنديهاي ادبي مرحوم سيد حسن حسيني خاطرنشان ساخت : حسيني در " رباعي " شهره بود و با به كارگيري مضامين نو و حلاوت لازم ، اين قالب را ديگرباره به ميدان آورد ، البته من در كنار وي ، قيصر امين پور را نيز از رباعي سرايان موفق و خوب روزگار مي دانم چرا كه وي كمتر از حسن حسيني نيست .