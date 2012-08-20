ناامنی موضوعی سیاسی در آستانه انتخابات مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند ناامنی نسبی و جرم و جنایت در کلانشهر کوالالامپور به طور کامل محسوس است و وجود تابلوهایی با مضامین "مراقب کیف قاپ ها و دزدان خیابانی باشید" در مراکز پرتردد مرکزی شهر کوالالامپور شاهدی بر این مدعاست اما موضع گیری وزیر کشور در خصوص ناامنی های اخیر در این کشور این موضوع را وارد فاز سیاسی کرد.

"هشام الدین حسین" وزیر کشور مالزی در واکنش به اخباری در خصوص افزایش جرم و جنایت و ناامنی ، مخالفان دولت را متهم به سیاه نمایی کرد و حتی در پاسخ به منتقدان درباره یک فقره آدم ربایی در این کشور گفت: در همه جای دنیا آدم ربایی وجود دارد و مشکلات را بزرگنمایی نکنید.

وی سؤال خبرنگاران را در مورد نحوه محاسبه آمار جرم و جنایت در کشور را بی پاسخ گذاشت و گفت: این آمار توسط گروههای بین المللی تهیه می شود و اگر کسی در مورد صحت این آمار پیش داوری داشته باشد، ارائه مستندات چه فایده ای دارد؟

نخست وزیر مالزی در تلاش برای اصلاح موضع گیری وزیر کشورش وارد معرکه شد و با تایید مسئولیت دولت در تامین امنیت اجتماعی خواستار توجه بیشتر نیروهای امنیتی به تامین امنیت شد تا از امتیازگیری مخالفان دولت از اظهارات وزیر کابینه اش جلوگیری کرد.

هرچند "نجیب رزاق" امنیت اجتماعی را مساله ای غیرسیاسی دانست که دولتمردان بدون توجه به اختلاف سیاسی موظف به تامین آن هستند اما مخالفان دولت کماکان از این مساله به عنوان نکته ای منفی در کارنامه دولت انتقاد می کنند.

برخی رسانه ها و پایگاههای خبری در مالزی گزارشهایی در خصوص وجود نامنی و اجبار برخی مناطق و مجتمع های مسکونی به استخدام نیروهای امنیتی و نگهبان از بخش خصوصی را به عنوان شاهدی بر ناتوانی پلیس در تامین امنیت شهروندان منتشر کرده اند.

در گزارش ها و مقاله های این رسانه ها از عدم تامین امنیت توسط نیروهای دولتی علیرغم پرداخت مالیات به دولت انتقاد شده و خواستار ساماندهی فعالیت پلیس در این کشور شده اند.

مقامات پلیس مالزی که در نوک پیکان انتقادات از عملکرد دولت در این زمینه قرار دارد نیز در واکنش به این گزارش ها واکنش های متفاوت و حتی متضادی داشته اند.

یکی از فرماندهای پلیس مالزی در اظهار نظری عجیب و در تایید ناتوانی نیروهای پلیس خواستار همکاری ورزشکاران هنرهای رزمی برای تامین امنیت بیشتر در این کشور شد.

یک افسر بلندپایه پلیس مالزی نیز میزان اخبار منتشر شده در خصوص افزایش ناامنی در مالزی را نادرست دانسته و شبکه‌های اجتماعی را در این امر مقصر دانست.

وی با اشاره به اظهارات مردم در خصوص افزایش نرخ جرم و جنایت در مالزی اظهار کرد: طبق آمارهای منتشره جرم و جنایت در مالزی روند نزولی داشته است اما موضوع این است که انتشار پیوسته اخبار حوادث در فیس‌بوک، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود تا مردم تصور اشتباهی در این خصوص داشته باشند.

وی اشتراک خبر در شبکه‌های اجتماعی به جای گزارش به پلیس را یکی از مشکلات در این خصوص دانست و گفت: وقتی این نوع اخبار بارها در شبکه‌های اجتماعی منتشر و پخش می‌شود این تصور در مردم ایجاد می‌شود که نرخ جرم و جنایت در مالزی بالا است ولی در واقع این چنین نیست.

بر اساس آمارهای اعلام شده مالزی از نظر میزان جرم و جنایت در میان دیگر کشورهای جایگاه مناسبی ندارد و بر خلاف اظهار نظرهای پلیس مالزی افزایش ناامنی واقعیتی است که مردم به ویژه ایرانیان مقیم مالزی آن را از نزدیک لمس کرده اند.