«پریدن به روایت رنگ» به خانه آخر تالیف رسید

لیلا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه‌ای از خود با عنوان «پریدن به روایت رنگ» خبر داد و گفت: داستان این رمان در سه بخش ارائه شده و راوی آن نیز زنی است که البته در هر بخش حضوری متفاوت را تجربه می‌کند.

وی ادامه داد: این رمان سه داستان موازی را روایت می‌کند که راوی در آن حضوری خیالی، اسطوره‌ای و در بخشی نیز حضوری امروزی و حقیقی دارد.

این نویسنده افزود: آنچه در این رمان حائز اهمیت است، حضور عناصر پیرامتنی در آن است که در طراحی جلد و نیز نوع فصل بندی خود را نشان می‌دهد و به خوانش دستان نیز کمک می‌کند.

به گفته صادقی رمان «پریدن به روایت رنگ» در هر فصل خود با یک رنگ ویژه نامگذاری شده است و صفحه نخست آن فصل نیز با یک رنگ که مکمل رنگ همان فصل به شمار می‌رود، پیش چشم مخاطب قرار می‌گیرد و بر اساس همین تکنیک هنری است که راوی داستان او نیز در هر فصل با چرخش و تغییراتی روبرو می‌شود.

این نویسنده تاکید کرد: دغدغه‌های زن امروزی در تلاقی با چهره زن سنتی در کنار روایتی از ذهنیت تاریخی یک زن موضوع اصلی این رمان را تشکیل می‌دهد که تالیف آن به پایان رسیده و به زودی منتشر می‌شود.

صادقی در ادامه از تالیف کتاب دیگری با عنوان «کارکرد گفتمان سکوت در داستان کوتاه» خبر داد و گفت: این کتاب با رویکرد تحلیل گفتمان به بررسی برخی داستان‌های کوتاه برجسته معاصر و نوع خوانش و گفتمان آنها می‌پردازد و سعی دارد که برای مخاطب بخش‌های ناخوانده از داستان را بیرون کشیده و روایت کند.

وی ادامه داد: در این اثر با ابزارهای زبان‌شناسی به بررسی نوع غیبت کلمات در برخی از داستان‌های کوتاه برجسته ادبیات فارسی پرداخته شده و نشر نقش جهان به زودی آن را منتشر خواهد کرد.

صادقی همچنین مجموعه شعر ـ داستان «گریز از مرکز» را نیز از سوی نشر مروارید در دست انتشار دارد.

به گفته وی این مجموعه ترکیبی از 30 قطعه شعر است که همگی با عنوان «بادبادک» نامگذاری شده‌اند وهفت داستان است که این ترکیب در شعر سی‌ام و پایان کتاب با تغییر نام قطعه شعر به «سیمرغ» همراه می‌شود.