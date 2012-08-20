شکست صبای قم در شب بی نظم سالن بهشتی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال دیدارهای هفته سوم از نیم فصل نخست مسابقات لیگ چهاردهم فوتسال باشگاه‌های برتر کشور شنبه شب به پایان رسید و طی آن صبا در سالن شهید بهشتی مشهد در میهمانی تیم فرش آراء مشهد در حالی که بازی را تا یک دقیقه به پایان برده بود، با قضاوت ناعادلانه داور با شکست به پایان رساند.



درخشش حسن زاده و وفایی در ترکیب صبای قم



صبای قم در نیمه نخست توسط علی اصغر حسن زاده گل اول بازی را به ثمر رساند و تقریبا تیم برتر میدان بود ولی تیم فرش آراء با زدن گل تساوی موجب شد تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک دو تیم در حضور تماشاگران مشهدی به پایان برسد.



در نیمه دوم صبای قم بازی به مراتب بهتری نسبت به میزبان پر مدعای خود انجام داد و با دو گل متوالی علیرضا وفایی سه بر یک از حریف پیش افتاد، فرش آراء بازی با سه بر دو کرد اما باز هم علیرضا وفایی گلزنی کرد تا صبای قم چهار بر دو پیش بیافتد.



در ادامه بازی چند سوت از سوی داور مسابقه صبای قم را پنج خطا کرد تا از این به بعد شاگردان امیر شمسایی با احتیاط بازی کنند تا اینکه وحید عرض پیما داور اول این دیدار توپی را که در محدوده قضاوت وی قرار نداشت، به سود تیم فرش آراء اعلام خطا کرد و نقطه پنالتی دوم را نشان داد.



گل چهارم مشهدی ها از روی نقطه پنالتی دوم به ثمر رسید و آنها ثانیه هایی بعد در جو متشنج سالن شهید بهشتی مشهد از اشتباه بازیکنان صبا استفاده کرده و گل پنجم را زدند.



در حالی که 29 ثانیه به پایان باقی مانده بود، پرتاب بطری های متعدد و هجوم تماشاگران مشهدی به داخل زمین مسابقه بدون حضور نیروی انتظامی و ضعف امنیت در سالن مسابقه موجب شد تا بازیکنان صبا به شدت مورد هجوم قرار گرفته و بازی نزدیک به 30 دقیقه به خاطر این 29 ثانیه متوقف بماند.



جو متشنج سالن شهید بهشتی مشهد و عدم حضور نیروی انتظامی



صبای قم این زمان از بازی را نیز به کار خود ادامه داد اما عوامل متعددی که از جمله آنها می توان به سوت های عجولانه وحید عرض پیما، عدم امنیت سالن شهید بهشتی و همچنین توهین تماشاگران را باید نام برد، موجب شد تا صبا در شبی که بهترین بازی خود را از آغاز لیگ تا کنون انجام می داد، بازی برده را با شکست عوض کند.



نکته قابل توجه در لحظات پایانی این دیدار هجوم تماشاگران به داخل زمین مسابقه، عدم حضور نیروی انتظامی برای تامین امنیت سالن، پرتاب انوع و اقسام اشیاء از جمله بطری آب یخ زده به سمت بازیکنان صبای قم و همچنین درگیری عده ای افراد غیر مرتبط با بازیکنان صبا از جمله حواشی ناگوار این دیدار بود.



وحید عرض پیما، علیرضا رمضانی، ابراهیم مهرابی و حسن موسوی این دیدار را قضاوت می کردند، ضمن اینکه عبدالواحد بیت سیاح به عنوان نماینده داوری و منصور احمدی به عنوان نماینده فدراسیون اتفاقات این بازی را نظارت می‌کردند.

