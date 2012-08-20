ایران سوء قصد به جان رئیس شورای فتوای اهل سنت عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست نسبت به تلاش های دشمنان بمنظور ایجاد شکاف و اختلافات مذهبی در میان امت اسلامی هشدار داد و افزود : تشدید اقدامات تروریستی در عراق علیه مردم مسلمان این کشور اعم از شیعه و سنی و بویژه نادیده گرفتن حرمت و قداست ماه مبارک رمضان توسط تروریست ها نشان از ماهیت حقیقی طراحان و عاملان این گونه اقدامات جنایتکارانه دارد .



مهمانپرست ابراز امیدواری کرد مردم مسلمان عراق با انسجام ملی و تمسک به وحدت اسلامی مانع تحقق اهداف دشمنان امت اسلامی گردند .

