  1. سیاست
۳۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

ایران سوء قصد به جان رئیس شورای فتوای اهل سنت عراق را محکوم کرد

ایران سوء قصد به جان رئیس شورای فتوای اهل سنت عراق را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران سوء قصد به جان آقای مهدی الصمیدعی رئیس هیئت فتوای اهل سنت عراق را محکوم کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست نسبت به تلاش های دشمنان بمنظور ایجاد شکاف و اختلافات مذهبی در میان امت اسلامی هشدار داد و افزود : تشدید اقدامات تروریستی در عراق علیه مردم مسلمان این کشور اعم از شیعه و سنی و بویژه نادیده گرفتن حرمت و قداست ماه مبارک رمضان توسط تروریست ها نشان از ماهیت حقیقی طراحان و عاملان این گونه اقدامات جنایتکارانه دارد .

مهمانپرست ابراز امیدواری کرد مردم مسلمان عراق با انسجام ملی و تمسک به وحدت اسلامی مانع تحقق اهداف دشمنان امت اسلامی گردند .
 

کد مطلب 1676732

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