تيم هاي فوتبال پاس و سپاهان فردا به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار"مهر" دور سوم رقابتهاي جام حذفي باشگاههاي كشور فردا و پس فردا با انجام 4 ديدار پيگيري خواهد شد تا چهره 16 تيم صعود كننده به مرحله يك هشتم نهايي اين مسابقات مشخص شود .

بر اساس برنامه اعلام شده از سوي فدراسيون فوتبال ديدارهاي دو تيم سپاهان و پاس كه بدليل شركت در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا به تعويق افتاده بود فردا ( دوشنبه ) برگزار مي شود .طبق برنامه در اين ديدارها تيم سپاهان ميزبان تراكتورسازي تبريز خواهد بود و پرسپوليس گناوه از پاس تهران پذيرايي خواهد كرد .

در همين چارچوب روز سه شنبه نيز دو ديدار برگزار خواهد شد كه طي آن پاسارگاد با صبا باطري ديدار خواهد كرد و هما به مصاف استقلال اهواز مي رود .

لازم به ذكر است رقابتهاي هفته بيست و چهارم ليگ برتر فوتبال نيز روز يكشنبه 21 فروردين ماه برگزار خواهد شد .