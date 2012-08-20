بررسی آخرین وضعیت هیئت ربوده شده هلال احمر در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فقیه رئیس جمعیت هلال احمر و ظاهر رستمی دبیرکل جمعیت هلال احمر در جلسه شورای معاونین وزارت امور خارجه شرکت کردند.

در این جلسه که با حضور علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و معاونین این وزارتخانه برگزار شد، به بررسی آخرین وضعیت هیئت ربوده شده ایرانی در لیبی پرداخته شد.

حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه که اخیرا سفری به لیبی داشته است، گزارشی از نتایج سفر و مذاکره با طرفهای لیبیایی در خصوص آزادی هر چه سریعتر هیئت ایرانی ربوده شده در آن کشور را ارائه داد. همچنین در این جلسه صالحی در تماس تلفنی با عاشور بن خلیل وزیر امور خارجه لیبی خواستار تسریع در روشن شدن وضعیت هیئت ایرانی ربوده شده و آزادی هرچه سریعتر اتباع ایرانی شد.