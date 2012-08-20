ژوزه تاکتیک خاصی مقابل داماش نداشت/ پرسپولیس هافبک دفاعی ندارد

محمود خوردبین عضو پیشین کمیته فنی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج اخیر تیم پرسپولیس به ویژه دیدار این تیم با داماش گیلان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم پرسپولیس بازی خوبی را مقابل تیم داماش انجام نداد. تغییرات گسترده‌ای که مانوئل در ترکیب تیم پیش از بازی با داماش انجام داده بود جای تعجب داشت و نشان داد که این مربی هنوز شناخت خوبی از بازیکنان ندارد.

وی درهمین خصوص افزود: مانوئل تاکتیک مشخصی مقابل تیم داماشی که 10 نفره شده بود نداشت، ضمن اینکه باید مهاجمان خود را درون زمین نگه می داشت و آنها را تعویض نمی کرد.

عضو پیشین کمیته فنی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: متاسفانه تیم پرسپولیس نه تنها در این بازی بلکه در دیدارهای قبل نیز نشان داده که در ضدحملات تیم حریف غافلگیر شده و سرعت انتقال آنها از حالت حمله به دفاع پایین است. در بازی با داماش نیز شانس آوردیم که در یک ضد حمله خطرناک دیگر از سوی تیم داماش گل دوم را نخوردیم.

خوردبین در همین خصوص اعلام کرد: دلیل این موضوع به نداشتن یک هافبک دفاعی در تیم بر می گردد. موضوعی که ما از همان روز اول نیز بر آن تاکید داشتیم. به عنوان نمونه شما به تیم ملوان نگاه کنید که پژمان نوری و مازیار زارع چگونه باعث توازن خط میانی این تیم شده اند.

وی درهمین خصوص افزود: پس از جدایی هافبک‌های دفاعی تیم به جای جذب بازیکنان جایگزین در این پست، مدافع و مهاجم جذب شده است که همین موضوع باعث شده امروز پرسپولیس به دلیل نداشتن هافبک دفاعی خوب ضربه بخورد.

وی تاکید کرد: من در جلسه کمیته فنی باشگاه پرسپولیس که برای انتخاب سرمربی این تیم برگزار شده بود گفتم با توجه به تغییرات زیادی که در تیم به وجود آمده و بازیکنان زیادی که به تیم اضافه شده اند، مانوئل برای شناخت تیم و فوتبال ایران به چهار ماه زمان نیاز دارد و در مقطع فعلی که محدودیت زمانی داریم، یک سرمربی ایرانی کارایی بیشتری می تواند برای پرسپولیس داشته باشد. اما برخی از همین آقایان در آن زمان به نظر من خندیدند.

سرپرست سابق تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: مدیرعامل باشگاه پرسپولیس زحمات زیادی برای باشگاه کشیده است اما متاسفانه مشاوران خوبی ندارد و کسانی که اطراف وی هستند نمی توانند در عمل به وی کمک کنند.