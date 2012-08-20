مهدی کریمی در ارتباط با احداث این مدرسه توسط عوامل فیلم سینمایی "چ" به خبرنگار مهر گفت: این تصمیم توسط عوامل فیلم گرفته شد و هم اکنون منتظر اعلام مکان احداث در یکی از روستاها توسط ستادبازسازی مناطق زلزله‌زده هستیم.

وی افزود: هم اکنون کارهای اداری در حال انجام است و همزمان با باسازی این مناطق ما نیز کار احداث مدرسه را با نام شهید چمران آغاز می‌کنیم. هر کدام عوامل فیلم با توجه به توان مالی و علاقه خود در این ارتباط کمک خواهند کرد.

کریمی در ارتباط با ادامه فیلمبرداری "چ" گفت: هم اکنون گروه در استراحت هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فیلمبرداری از دوم شهریورماه از سر گرفته می‌شود. تدوین و آهنگسازی نیز به طور همزمان در حال انجام است. وی درباره پیش فروش اینترنتی بلیت‌های این فیلم هم عنوان کرد: آغاز پیش‌فروش‌ها با تعطیلی‌ها همراه شد به همین دلیل ما منتظریم که در هفته آینده با درخواست نهادها و سازمان‌ها در این ارتباط روبرو شویم.

این تهیه‌کننده تاکید کرد: بلیت‌ها در سایت برای فروش به بخش‌های انفرادی، خانوادگی و گروهی تقسیم‌بندی شده‌است و خوشبختانه تا کنون ما با فروش 59 درصدی بلیت‌ها در بخش خانوادگی مواجه بوده‌ایم.

وی افزود: کلید خوردن فروش بلیت‌ها توسط دکتر مهدی چمران انحام شد و ایشان در پاوه در مراسم شکست حصر آبادان حضور داشتند و اولین بلیت این فیلم را خریداری کردند. البته پیش‌فروش بلیت‌های این فیلم مربوط به اکران‌های ویژه است و با نمایش عمومی فیلم تفاوت دارد. قطعا پس از مشخص شدن مقدار تقاضا مکان و قیمت بلیت‌ها هم مشخص می‌شود.

فیلم سینمایی "چ" تازه‌ترین فیلم سینمایی ابراهیم حاتمی‌کیا است که با توجه به موضوع محوری آن یعنی رشادت‌های شهید مصطفی چمران در دوران دفاع مقدس به‌نوعی بازگشت این فیلمساز به سینمای جنگ تعبیر شده‌است. در این فیلم فریبرز عرب‌نیا، مریلا زارعی، بابک حمیدیان، سعید راد و... بازی می‌کنند. مهدی کرمی نیز تهیه‌کننده پروژه است.