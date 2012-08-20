جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی از مریوان خارج نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: مریوان خواستگاه اصلی تئاتر خیابانی در سطح کشور به شمار می رود و به همین دلیل جشنواره بین المللی از شهر مریوان خارج نمی شود.

وی با اشاره به لزوم تامین شرایط مناسب در راستای برگزاری این جشنواره به میزبانی مریوان گفت: برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی حق مردم و هنرمندان این شهرستان است و به همین دلیل باید شرایط مناسب برای برگزاری این رویداد فرهنگی در مریوان فراهم شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این نشست با ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره در سال جاری گفت: این جشنواره در دور هفتم خود با توان و ارتقاء فعالیت های اجرایی در شهر مرزی مریوان اجرا می شود و انتظار می رود که با همکاری جمعی شاهد برگزاری جشنواره های خوب و مناسب باشیم.

قباد میمنت آبادی با ابراز خرسندی از بسیج امکانات استان برای برگزاری این رویداد کلان هنری گفت:جشنواره تئاتر خیابانی همانگونه که همگان اذعان دارند متعلق به مردم استان فرهنگی کردستان و حاصل فعالیت هنرمندان تئاتر شهرستان شهیدپرور مریوان بوده و هست.

در ادامه خسرو سینا از اساتید دانشگاهی تئاتر استان کردستان نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره های تئاتر در استان بیان کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به شکل بین المللی حق استان است و عنوانی به اسم بازار تئاتر خیابانی ایران برازنده این جشنواره و تبدیل شدن به صرف بخشی عمومی به معنای اجحاف در حق تئاتر کردستان و تلاش هنرمندان این دیار است و نباید چنین سهل انگاری را مقبول و شایسته هنر دانست.

وی همچنین به ارتقاء مدیریت شهری و بهداشت بیشتر محیط شهر مریوان در ایام برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی اشاره کرد و افزود: همه ما از چنین رویدادی به نحو احسن حراست و ماندگاری و پویایی آن را برای رونق بیشتر تولیدات تئاتر خیابانی در شهری که پایتخت تئاتر خیابانی کشور است،قرار خواهیم داد.

این استاد دانشگاه در پایان سخنان خود یادآور شد: این جشنواره، مادر همه جشنواره هایی است که با گستره های منطقه ای و ملی چون تئاتر شهروند و یا تئاتر خیابانی لاهیجان است و به همین دلیل باید زمینه برای برگزاری هر چه بهتر آن به میزبانی شهر مریوان فراهم شود.