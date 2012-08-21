ثبت نام آزمون استخدامی شهرداری های کردستان آغاز می شود

فریدون پوررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جذب نیرو در شهرداری های استان کردستان گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون استخدامی برای استخدام نیرو در شهرداری های استان همزمان با تعدادی دیگر از استانهای کشور آغاز می شود.

وی بیان کرد: طبق دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ثبت نام از متقاضیان آزمون استخدامی پیمانی سازمان شهرداری های هشت استان کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز آغاز شده است.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری کردستان افزود: متقاضیان شرکت در این آزمون می توانند تا اول شهریور ماه سال جاری به سایت www.sanjesh.org سازمان سنجش کشور مراجعه و با تکمیل فرم تقاضای استخدام برگ درخواست شغل در سایت مذکور ثبت نام کنند.

پوررضایی گفت: در این آزمون نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های استان های قم، کرمان، مرکزی، گلستان، آذربایجان غربی، سمنان، کردستان و البرز تامین می شود.

وی در پایان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته اطلاعات مورد نیاز در خصوص رشته ها و همچنین تعداد افراد استخدامی در این سایت قابل دسترس است.